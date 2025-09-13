La Cantante Cristiana Marleni Celebra la Vida

La artista de música cristiana en ascenso, Marleni, presenta su nuevo sencillo, «Feliz Cumpleaños Cristiano». Este emotivo tema, producido por Worldwide Entertainment & Music, LLC., es una celebración de la vida y un canto de gratitud a Dios por un año más. El sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales el 12 de septiembre.

«Feliz Cumpleaños Cristiano» es más que una simple canción de cumpleaños; es una invocación de bendiciones divinas. Con su poderosa voz, Marleni pide a un Dios omnipotente que conceda larga vida, salud y felicidad a la persona que celebra. La letra de la canción agradece a Dios por permitirle a la persona llegar al final de otro año, reafirmando el deseo de bienestar y dicha, y llenando el mensaje de buenos deseos y fe.

Este proyecto es el resultado de una colaboración estelar. La dirección estuvo a cargo del veterano productor musical Paulo Simeón, conocido por su trabajo en diversos géneros. La intrincada producción musical corrió por cuenta de Jorge Arronte, quien, al igual que en el álbum debut de Marleni, «Mi Gran Amor», aporta un sonido distintivo y edificante que eleva el mensaje de la canción.

Compartir esta nota