¿Una mascota en su lista de deseos?

Aunque para muchos la imagen de un cachorro o un gatito con un moño bajo el árbol de Navidad puede resultar adorable, hay factores importantes que considerar antes de regalar una mascota esta temporada navideña. Best Friends Animal Society, una organización nacional líder en bienestar animal que trabaja para que el país alcance el no-kill, lo que significa salvar a todas las mascotas sanas y tratables en los albergues, alienta a quienes deseen regalar un compañero peludo estas fiestas a elegir la opción de adoptar.

Los datos de Best Friends muestran que, en promedio, aproximadamente 210,000 mascotas son adoptadas en diciembre y 180,000 en enero. Aunque algunas personas pueden preocuparse de que las mascotas adquiridas durante las fiestas terminen en albergues, la información de Best Friends demuestra que las entregas por parte de los dueños no son más altas en enero que en cualquier otra época del año.

“En Best Friends Animal Society creemos que las mascotas pertenecen a hogares amorosos, no en los albergues, pero cientos de miles de mascotas en todo el país se encuentran actualmente en albergues esperando un hogar propio”, dijo Julie Castle, directora ejecutiva de Best Friends Animal Society. “Regalar una mascota durante las fiestas es una forma valiosa de compartir alegría, y al elegir la opción de adoptar, cualquier persona puede hacer realidad el deseo navideño de una mascota sin hogar.”

Para brindar tranquilidad a quienes están considerando sumar un nuevo miembro a la familia este diciembre, aquí están las tres principales cosas a tomar en cuenta:

Revisa tu lista dos veces – Al regalar una mascota, es importante confirmar que todos en el hogar estén listos y completamente comprometidos con el cuidado del nuevo perro o gato. Aunque la idea de una sorpresa es tierna, es fundamental considerar la vida con una mascota, desde los paseos diarios hasta limpiar la caja de arena. Ponerse de acuerdo sobre las responsabilidades desde el principio ayudará a que la transición sea más fácil para todos.

Regala la experiencia, no la mascota – Considera dar un certificado de adopción de tu albergue o grupo de rescate local en lugar de una mascota específica. Esto permite que la persona destinataria cree un recuerdo especial al ir a conocer, elegir y llevar a casa a su nuevo compañero. Para entregar un regalo físico, puedes envolver el certificado junto con artículos esenciales para mascotas, o planear una visita juntos para ayudarles a encontrar a su nuevo mejor amigo.

Dos regalos en uno – Siempre elige adoptar de un albergue o grupo de rescate local cuando quieras regalar un perro o un gato. Al adoptar una mascota, se salvan dos vidas: la del animal que encuentra un hogar amoroso y la del animal que ahora puede ocupar su lugar en un albergue. Además, si solo un 6% más de las personas que planean llevar una nueva mascota a casa eligieran adoptar en vez de comprar, el país alcanzaría el no-kill.

“Las fiestas son la temporada de dar, y aunque no estés en posición de adoptar ahora mismo, considera dar hogar temporal durante estos días. Muchas personas usan este tiempo para descansar y pasar más horas en casa, y brindar apoyo permitiendo que un perro o gato se relaje en un hogar cálido por unos días o semanas es una gran forma de disfrutar la temporada acogedora”, dijo Castle.

