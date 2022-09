Unen esfuerzo y estrategias para personas sin hogar

Escucha este artículo Escucha este artículo

El alcalde Eric Garcetti celebró hoy un acuerdo entre el condado de Los Ángeles y LA Alliance, un acuerdo histórico que ayudará a mejorar la cooperación entre la ciudad y el condado en estrategias para personas sin hogar y dirigirá más recursos hacia la lucha para enfrentar la falta de vivienda en el región.

“Hoy reconocemos la lucha contra la falta de vivienda como la empresa colectiva que siempre ha sido, y nos comprometemos con un conjunto compartido de soluciones que construirán un futuro en el que nadie tenga que sufrir en nuestras calles”, dijo el alcalde Eric Garcetti. “Este acuerdo, junto con el acuerdo de la Ciudad alcanzado en abril pasado, hace más que responsabilizarnos de realizar las inversiones necesarias para ayudar a resolver esta crisis: es una alianza histórica que marcará una diferencia real en la calidad y cantidad de soluciones que podemos brindar. a esta lucha.”

El acuerdo del Condado sigue a un acuerdo que la Ciudad alcanzó con LA Alliance en abril pasado. En el acuerdo anunciado hoy, el Condado acordó aumentar la cantidad de equipos de ayuda para personas sin hogar en la Ciudad; mejorar la capacidad de la Ciudad y el Condado para construir nuevos desarrollos de viviendas para personas sin hogar en terrenos de propiedad de la Ciudad y el Condado; reforzar los servicios para los sitios de viviendas de apoyo provisionales y permanentes de la Ciudad; y agregar infraestructura adicional para albergar a las personas que padecen trastornos de salud mental y abuso de sustancias.

El acuerdo de cinco años se destaca por:

Equipos multidisciplinarios adicionales (MDT) y Equipos de extensión y participación móvil para personas sin hogar (HOME) : los MDT aumentarán de 22 a 34 exclusivamente para la ciudad, asignando al menos uno por distrito del consejo, y los equipos HOME aumentarán de 5.5 a 10.

Nuevos fondos para servicios para viviendas de apoyo provisionales y permanentes: el condado ahora financiará servicios de apoyo para personas sin hogar (PEH) en unidades permanentes y provisionales.

Asociaciones mejoradas en terrenos propiedad de la Ciudad/Condado : La Ciudad y el Condado podrán construir desarrollos para personas sin hogar en los terrenos de cada uno y en áreas no incorporadas de la Ciudad.

Acceso de extensión de la ciudad a los servicios del departamento del condado : el condado proporcionará a los equipos de extensión financiados por la ciudad acceso a los recursos de salud pública del condado a través de la coordinación con los equipos MDT y HOME asignados a la ciudad.

Nuevas camas para trastornos de salud mental/uso de sustancias : El condado desarrollará 300 camas adicionales para uso de sustancias y salud mental, y priorizará el desarrollo en las áreas de mayor necesidad.

Servicios para PEH con enfermedades mentales graves/trastornos por uso de sustancias : el condado brindará servicios a los residentes elegibles del condado que padezcan enfermedades mentales graves o trastornos por uso de sustancias y se asociará con la ciudad para abogar y solicitar fondos estatales y federales adicionales.

Priorización de colocaciones de viviendas: el condado trabajará para garantizar que las colocaciones de viviendas de apoyo permanentes dentro de los límites de la ciudad den prioridad a la PEH en la ciudad.

El acuerdo de términos completo y final se puede encontrar aquí .

“La parte más importante de este acuerdo es la implementación. Para el condado y la ciudad, esto fortalecerá nuestras colaboraciones existentes al incluir más de lo que se necesita: opciones de vivienda temporal y permanente y servicios de apoyo que mantienen a las personas alejadas de las calles”, dijo la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, Holly J. Mitchell. “Esto significa equipos de extensión más dedicados con profesionales calificados para atender a los residentes sin vivienda que enfrentan desafíos complejos de salud conductual y abuso de sustancias y los recursos para priorizar equitativamente a los angelinos con la mayor necesidad de vivienda. Es hora de redoblar las estrategias que funcionan y el Condado está dando un paso al frente para hacer precisamente eso invirtiendo más de $236 millones y trabajando sobre el terreno para ayudar a poner fin a esta crisis”.

“La Ciudad simplemente no puede resolver esta crisis por nuestra cuenta”, dijo la presidenta del Concejo, Nury Martínez. “Pero hoy tengo la esperanza de que con este acuerdo hayamos llegado a un punto de inflexión en esta crisis. Mientras tengamos un socio dispuesto con el Condado para brindar los servicios de salud mental y desintoxicación que se necesitan tan desesperadamente, continuaremos derribando las barreras de vivienda para las personas sin hogar, llevándolos a sus casas y construyendo viviendas en toda nuestra ciudad”.

“El acuerdo de conciliación de hoy es un nuevo comienzo”, dijo el concejal Kevin de León. “Los resultados del recuento de personas sin hogar publicados la semana pasada deberían resonar en nuestros oídos como una alarma contra incendios, un recordatorio aleccionador de que todavía tenemos un tremendo trabajo por delante. Trabajando juntos, el condado y la ciudad deben coordinarse estrechamente para unir a las personas y familias necesitadas con la vivienda y los servicios adecuados que les brindarán un techo sobre sus cabezas y terminarán con la crisis humanitaria en nuestras calles”.

El acuerdo de la Ciudad con LA Alliance alcanzado en abril pasado también es por un período de cinco años y se enfoca en la creación de nuevas viviendas para aquellos que razonablemente pueden ser asistidos por la Ciudad, específicamente personas que no tienen una enfermedad mental grave, no están crónicamente sin hogar, y no tiene un trastorno por uso de sustancias, una enfermedad física crónica o una discapacidad que requiera la necesidad de atención y apoyo médico profesional. La Ciudad también se comprometió con una estrategia de participación en las calles que garantiza que a cada PEH se le ofrezcan viviendas y servicios adecuados antes de la aplicación, excluyendo todas las regulaciones de tiempo y lugar (como LAMC 41.18) que pueden aplicarse en cualquier momento.

40 total views, 40 views today