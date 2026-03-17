Ordenanza es enviado a prisión por grabar a policías en duchas de delegación en San Marcos

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ElSalvador–Óscar David Deleón Portillo, quien se desempeñaba como ordenanza en la delegación Sur de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Marcos, fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de grabar a agentes en las duchas de los dormitorios.

La medida fue impuesta luego de la audiencia inicial realizada en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador. La Fiscalía General de la República lo acusa del delito de acoso mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, en perjuicio de una víctima.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 11 de marzo de 2026, cuando un agente que se encontraba en las duchas detectó un teléfono celular grabando desde la parte superior de la división de los baños.

El policía identificó a Deleón Portillo como la persona responsable. Al revisar el dispositivo, se constató que contenía más videos de características similares.

Tras valorar los elementos iniciales presentados, la jueza resolvió que existen indicios suficientes para que el caso avance a la siguiente etapa del proceso penal, por lo que el imputado deberá permanecer en prisión mientras se desarrolla la audiencia preliminar en un juzgado de instrucción.

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