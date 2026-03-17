Mar. Mar 17th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Ordenanza es enviado a prisión por grabar a policías en duchas de delegación en San Marcos

Mar 17, 2026 #acoso, #Condena, #El Salvador, #Justicia, #PNC, #Vigilante

Día a Día News

ElSalvador–Óscar David Deleón Portillo, quien se desempeñaba como ordenanza en la delegación Sur de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Marcos, fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de grabar a agentes en las duchas de los dormitorios.

La medida fue impuesta luego de la audiencia inicial realizada en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador. La Fiscalía General de la República lo acusa del delito de acoso mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, en perjuicio de una víctima.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 11 de marzo de 2026, cuando un agente que se encontraba en las duchas detectó un teléfono celular grabando desde la parte superior de la división de los baños.

El policía identificó a Deleón Portillo como la persona responsable. Al revisar el dispositivo, se constató que contenía más videos de características similares.

Tras valorar los elementos iniciales presentados, la jueza resolvió que existen indicios suficientes para que el caso avance a la siguiente etapa del proceso penal, por lo que el imputado deberá permanecer en prisión mientras se desarrolla la audiencia preliminar en un juzgado de instrucción.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

VAMOS descarta participar en presidenciales 2027

Mar 17, 2026
El Salvador

Bomberos reportan alza del 88 % en incendios por condiciones climáticas y quema de basura

Mar 17, 2026
El Salvador

Condenan a Roberto d’Aubuisson por enriquecimiento ilícito y deberá devolver más de $990 mil

Mar 17, 2026
error: Contenido protegido