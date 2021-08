Vanessa Guzmán gana premio de fisicoculturismo

La actriz Vanessa Guzmán cambió su físico para prepararse en la categoría deportiva de fisicoculturismo, logrando en el VallartaBodyFit, ganar tres preseas: la atleta obtuvo el primer lugar en el Open Clase C, logró el primer premio en Masters y llegó al tercer lugar en novata.

Durante la competencia, Guzmán mostró su cuerpo en bikini, dejando al descubierto su impactante musculatura, imágenes que han impactado a sus seguidores ya que representan un antes y un después en su carrera.

La ex Nuestra Belleza México aclaró en Ventaneando que los motivos por los que decidió dedicarse al fisicoculturismo es porque le gusta mucho el deporte.

“Traté de sacar la mejor versión de mí, todos saben que me gusta mucho el deporte, el fitness es algo que he realizado desde que empecé mi carrera, desde niña. Me ocupé en este tiempo y aclaro que no me he retirado como actriz, que mis proyectos siguen y que cuando venga el proyecto indicado, y que verdaderamente me haga regresar a la televisión, lo voy a hacer con toda la pasión y el gusto”,

dijo, la actriz.