Vendedor muere arrastrado por corriente en Santa Rosa de Lima

Día a Día News

ElSalvador–Las fuertes lluvias registradas la noche del jueves en el distrito de Santa Rosa de Lima, en La Unión Norte, causaron el desbordamiento de un río y provocaron una tragedia que cobró la vida de un hombre, identificado como José Noel Sorto, de 32 años.

Sorto, quien se desempeñaba como vendedor ambulante en el mercado de la localidad, fue arrastrado por las intensas correntadas de agua que inundaron las calles de la ciudad.

​El trágico incidente ocurrió mientras el área era afectada por una severa tormenta, resultando en la evacuación de aproximadamente 10 personas en la zona, según reportes iniciales de las autoridades de socorro.

​La Cruz Roja Seccional de Santa Rosa de Lima confirmó la identidad del fallecido e indicó que su cuerpo fue localizado minutos después de haber sido arrastrado.

De acuerdo con información y un video que circuló en redes sociales, el hombre fue captado con vida siendo arrastrado por la fuerza del agua, antes de que su cadáver fuera encontrado atrapado debajo de un vehículo en el sector conocido como La Marquesa.

​Ante la emergencia, miembros de las instituciones que conforman la Comisión Municipal de Protección Civil se movilizaron para llevar a cabo el rescate del cuerpo de la víctima. Además, el personal de Protección Civil implementó acciones de salvaguarda para proteger la vida de los residentes cercanos, debido al desbordamiento del río de Santa Rosa de Lima, que incrementó el riesgo en la comunidad.

​La víctima era conocida en la ciudad por su trabajo como comerciante. Las autoridades locales han reiterado el llamado a la población a tomar precauciones extremas durante la temporada de lluvias, especialmente en zonas cercanas a ríos y quebradas, para evitar este tipo de sucesos lamentables.

Este evento subraya el peligro que representan las inundaciones repentinas y la necesidad de una respuesta rápida y coordinada ante fenómenos meteorológicos extremos.

Compartir esta nota