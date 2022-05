Escucha este artículo Escucha este artículo

La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, recibió en Miami el Premio Executive Mastermind Latino 2022 por sus aportes al diálogo, la paz, la democracia, el desarrollo sostenible y el progreso de los pueblos.



El premio fue entregado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.



En la tercera edición de Mastermind Latino disertaron líderes empresariales como José Pérez, CEO de MegaTV; Luis Ángel López, CEO de Cerealto Siro Food; Guillermo Áreas, consejero de BMW; Welby Leaman, directivo de Walmart; Andrés Capriles, CEO de Miranda Capital Partners; Carlos Gutiérrez, ex secretario de Comercio de EEUU; Eddie Armas, fundador de Well Pharma Medical Research; y Luis Porto, economista de la OEA, entre otros, con la moderación del periodista Mario Andrés Moreno.



La creadora del evento, Estrella Flores-Carretero, presidenta del Instituto Europeo de Inteligencias Eficientes, destacó el alto nivel de las conferencias y los resultados del networking entre los participantes.



Uno de los proyectos expuestos es la relación entre ONG para desarrollar una galleta enriquecida que combata la malnutrición en el mundo (con un bajo coste). Lo inició la Fundación Cerealto Siro Foods y se sumaron Food for the Poor y Digisalud, fruto del encuentro Mastermind Latino en 2019.



Durante tres días de inmersión en técnicas empresariales y en lecciones de vida, los empresarios y emprendedores asistentes interactuaron con líderes de compañías convertidos en “profesores” por unas horas. En primera persona contaron sus historias de éxito y fracasos, convertidos en aprendizajes.



La cuarta edición de Mastermind Latino se celebrará en la primavera de 2023.

