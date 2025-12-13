Vientos del norte afectarán el país desde el domingo

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que a partir de la noche del domingo 14 de diciembre y durante la madrugada del lunes 15 se registrará el ingreso de Vientos Nortes en territorio salvadoreño, con mayor intensidad en zonas altas del occidente, centro y norte del país.

Según el Observatorio de Amenazas, las ráfagas podrían alcanzar velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que el viento promedio oscilará entre los 10 y 30 km/h. Aunque no se esperan descensos marcados en la temperatura, el ambiente será más fresco por efecto del viento.

El MARN emitió el informe especial número uno, en el que recomienda precaución por posibles impactos asociados al fenómeno, sobre todo en áreas montañosas donde el relieve tiende a intensificar las ráfagas.

Durante el fin de semana, se prevé que el viernes 12 y el sábado 13 continúen los cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, el norte de La Libertad y la zona volcánica. Las temperaturas se mantendrán altas durante el día y más frescas en la noche.

Para el domingo 14 no se pronostican lluvias, pero en horas nocturnas se espera el ingreso de los Vientos Nortes, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h en zonas montañosas.

El ministerio pidió a la población abstenerse de realizar quemas agrícolas durante el evento y mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas. También recomendó a pescadores, transportistas y quienes realizan navegación marítima o aérea, verificar las condiciones del clima antes de salir.

El fenómeno será de corta duración, pero marcará el inicio de una semana con ambiente más fresco y cielos despejados en la mayor parte del país.

