La mejor jugada es el control: Lotería impulsa la Semana del Juego Responsable

En el marco de la Semana del Juego Responsable, desde la Lotería impulsamos la promoción de un juego informado, seguro y responsable , en consonancia con los estándares de la World Lottery Association (WLA) y la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE). Desarrollamos esta iniciativa c on el objetivo de informar y concientizar a la población sobre las características, implicaciones y riesgos asociados a los juegos de azar, brindando información clara que permita a los jugadores tomar decisiones responsables, sin afectar su bienestar social, familiar ni económico. Para nosotros, el juego debe ser siempre una actividad de entretenimiento planificada, y nunca una forma de escape ante problemas emocionales, económicos o situaciones que pongan a las personas en riesgo de ludopatía u otras adicciones asociadas.

Como ente regulador de los juegos de azar, desde Lotería trabajamos de forma permanente en la

prevención de conductas de riesgo, priorizando la protección de las familias salvadoreñas. Por eso,

mantenemos procesos constantes de capacitación, actualización y certificación, que nos permiten

aplicar las mejores prá cticas internacionales y posicionarnos como un referente en el sector de las loterías estatales a nivel iberoamericano.

Este compromiso se refleja en la Certificación de Nivel 2 en Juego Responsable, que obtuvimos en 202 3

tras un riguroso proceso de preparación y evaluación, reafirmando que cumplimos con los estándares

internacionales en materia de prevención, información al jugador y control del juego.

De manera complementaria, com o parte de CIBELAE impulsamos la creación y el fortalecimiento de leyes

y regulaciones orientadas a la eliminación del juego ilegal, como una acción clave para proteger a los

usuarios y fortalecer la integridad del sector.

Desde hoy hasta el viernes 20 , en co nmemoración del 17 de febrero , Día Internacio nal del Juego

Respo nsable, iniciamos una campaña de sensibilización y educación con la que invitamos a los

salvadoreños a tomar el control de sus hábitos de juego, recordando que jugar responsablemente

implica poner límites claros , destinar de los ingresos , únicamente un porcentaje que no comprometa

las responsabilidades familiares y evitar cualquier forma de presión social.

Nuestro mensaje es claro: el juego no debe generar conflictos personales ni sociales, sino mantenerse

como una experiencia de entretenimiento basada en la moderación, el autocontrol y decisiones

conscientes .

Porque para nosotros, J ugar Responsablemente no es dejar de jugar, sino saber cuándo parar.

Desde la Lotería invitamos a los jugadores y a la ciudadanía en general a participar activamente en las

dinámicas informativas de esta semana, a abrazar nuestros mensajes de concientización y, sobre todo, a

hacer del juego una experiencia divertida, responsable y control ada .

