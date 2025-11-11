Vientos nortes mantienen ráfagas fuertes y ambiente fresco este martes en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), confirmó que los vientos nortes que ingresaron el lunes continuarán durante este martes en El Salvador, con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar hasta 70 km/h en zonas altas del país. En la zona oriental, las ráfagas llegarán a 50 km/h.

Este fenómeno es producto de un frente frío ubicado al sur de Estados Unidos, específicamente en Texas, que impulsa los vientos hacia la región centroamericana. Según el informe especial número 3 del MARN, el ambiente durante la noche y madrugada será fresco, con temperaturas agradables, mientras que durante el día se mantendrá cálido.

Las ráfagas más fuertes se esperan en áreas montañosas y en el occidente, donde el terreno favorece la aceleración del viento. El MARN señaló que esta condición podría mantenerse hasta el miércoles, cuando se prevé un regreso gradual de los vientos desde el este y noroeste. Sin embargo, durante la madrugada del miércoles, aún se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h, principalmente en occidente y oriente.

La institución también recomendó a la población tomar precauciones, especialmente en actividades agrícolas que involucren quemas, para evitar incendios. Además, exhorta a mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas.

Paralelamente, una vaguada sobre el istmo mantiene el cielo parcialmente nublado y genera lluvias dispersas en algunas zonas del país. Este sistema, junto con el frente frío que se desplaza hacia el norte del Caribe y Centroamérica, contribuye a la dinámica atmosférica actual.

El Salvador experimentará vientos moderados a fuertes, ambiente fresco por la noche y temperaturas cálidas durante el día hasta mediados de semana, con un llamado a la precaución ante posibles riesgos asociados a las ráfagas.

