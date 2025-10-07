VMT modifica recorridos buses y microbuses en el Centro de San Salvador desde este 7 de octubre

Día a Día News

ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT), informó que a partir del 7 de octubre se implementarán nuevos recorridos para autobuses y microbuses que transitan de norte a sur por el Centro Histórico de San Salvador, con el objetivo de reorganizar la movilidad en esa zona.

Las rutas de autobuses incluidas en la modificación son las AB 1, AB 2-B1, AB 2-B2, AB 10, AB 11, AB 22, AB 26, AB 38-A, AB 38-B y AB 5, mientras que en el caso de los microbuses los cambios aplicarán a las rutas MB 5, MB 11, MB 11-B, MB 11-C y MB 26, según detalló la institución.

El VMT explicó que las unidades del transporte colectivo tendrán variaciones en su recorrido desde la 3ª calle Poniente, con paradas autorizadas y circulación definida para garantizar el desplazamiento de los usuarios sin afectar el tránsito en la zona.

El nuevo trayecto establece que autobuses y microbuses circularán por la calle Delgado hasta la 18ª avenida Sur, donde se incorporarán a la 4ª calle Oriente para luego retornar sobre el bulevar Venezuela. Posteriormente, las unidades se dirigirán desde el mercado Belloso hacia la plaza El Trovador, en el barrio San Jacinto.

Como parte de la implementación de estos cambios, el VMT también desarrollará un dispositivo vehicular en el Centro Histórico el mismo 7 de octubre. Entre las medidas contempladas está la prohibición de estacionamiento en zonas señalizadas y cierres totales en los alrededores del cine Libertad, con el fin de facilitar el flujo vehicular y la seguridad durante la transición de rutas.

A partir del 7 de octubre de 2025, se implementará un dispositivo vehicular por obras en el Centro Histórico de San Salvador.



Con el objetivo de garantizar una movilidad ordenada, se habilita doble sentido de circulación en dos tramos clave:



✅Calle Delgado, entre av. Cervantes… pic.twitter.com/gtGXEA0skB — VMT (@VMTElSalvador) October 7, 2025

