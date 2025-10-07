Celebra 20 años de éxito en El Salvador

Walmart compartirá la celebración de sus 20 años de presencia, crecimiento e impacto económico y social en El Salvador, junto a sus clientes. Lo hará con una gran fiesta de precios bajos, atractivas rebajas y 50 premios de carretillas surtidas con productos y valorados en hasta $500 cada una.

Este aniversario viene acompañado de exclusivos beneficios para agradecer la confianza y fidelidad de quienes han sido parte fundamental durante su trayectoria en El Salvador.

Desde el 01 y hasta el 28 de octubre de 2025, los clientes podrán disfrutar de una gran temporada de precios bajos, con apuestas destacadas en múltiples categorías como mercancía general, textiles y electrónicos, y también en sus productos básicos. Además, encontrarán oportunidades semanales en el portafolio de productos perecederos, junto con la posibilidad de participar por increíbles premios y acceder a exclusivos beneficios.

Sandra Cáceres, coordinadora de Asuntos Corporativos de Walmart aseguró que “en el marco de nuestro aniversario, renovamos nuestro compromiso con todos nuestros clientes: seguir mejorando su experiencia de compra, ahorrándoles tiempo y dinero para que puedan vivir mejor. Celebramos este nuevo año junto a ellos con una campaña especial de aniversario, llena de precios bajos, premios, rebajas exclusivas y sorpresas pensadas para agradecer su preferencia y fidelidad”.

Rebajas, premios y muchas sorpresas

La campaña “Precios Bajos de Aniversario” incluye descuentos de hasta un 25% en mercancía general (productos seleccionados) y textiles (ropa para niños, bebés, caballeros en categorías específicas (no aplican productos detemporada de Navidad y Halloween, ni productos en liquidación). En abarrotes y artículos de consumo el porcentaje será mayor a 25%. En electrónica, superan el 10%, con rebajas quincenales que brindarán ahorros significativos para el hogar. El portafolio de perecederos garantiza frescura, variedad y descuentos superiores al 25% para todos los clientes. En perecederos se celebrará con descuentos de hasta un 15% en vegetales, frutas importadas, quesos y embutidos, así como cortes de carne, chorizos, salchichas y productos marinados ideales para parrilladas. La panadería se une a la

temporada con propuestas creativas inspiradas en Halloween y, como cada año, llegan las esperadas calabazas para decorar y compartir en familia.

Además, entre el 01 y 28 de octubre, quienes utilicen tarjetas de crédito de la marca Walmart para realizar sus comprasen cualquiera de las tiendas de los diferentes formatos de Walmart en El Salvador: Walmart, La Despensa de Don Juan, Maxi Despensa y Despensa Familiar podrán acceder a premios y beneficios exclusivos incluyendo 50 carretillas surtidas con diferentes productos y valorados hasta en $500 cada una.

“Los clientes pueden realizar sus compras en cuotas, con financiamiento de hasta 18 meses utilizando la tarjeta de la marca Walmart, y participar automáticamente por una de estas carretillas. Quienes elijan financiar sus compras a 18 meses obtienen una cuota gratis. Todas las compras en línea (e-com) realizadas con la tarjeta Walmart acumulan doble acción”, aseguró Sandra Cáceres , coordinadora de Asuntos Corporativos.

La campaña, que aplica para las 102 tiendas en El Salvador, reúne alternativas en diferentes departamentos para que los clientes encuentren en un solo lugar todo lo que necesitan para su hogar, con precios bajos y una experiencia omnicanal cómoda y eficiente.

Compartir esta nota