El Salvador

Seguridad, Defensa y Fiscalía tendrán incrementos en el presupuesto 2026 para fortalecer acciones contra el crimen

ElSalvador–La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa continúa el análisis del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026, que por segundo año consecutivo será autofinanciado y ascenderá a $10,555.6 millones.

El plan financiero contempla aumentos en las carteras de Seguridad, Defensa y la Fiscalía General de la República, con el objetivo de fortalecer las políticas de seguridad, la investigación penal y la defensa del Estado.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que el Ministerio contará con $702.6 millones, lo que representa un incremento de $113.6 millones respecto al año anterior.

De esa cantidad, $691.9 millones se destinarán a instituciones adscritas a la cartera, como la Policía Nacional Civil (PNC), Centros Penales, la Secretaría de Estado y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Los restantes $10.6 millones se invertirán en proyectos de infraestructura y modernización tecnológica.

Villatoro detalló que el presupuesto permitirá continuar con la modernización de equipos, la mejora de las sedes policiales y la implementación de sistemas de inteligencia artificial para fortalecer el análisis y la prevención del delito. Además, se prevé mejorar los procesos migratorios y fortalecer el control territorial mediante mecanismos jurídicos y tecnológicos.

Durante su exposición ante los diputados, el funcionario destacó que el país acumula 1,035 días sin homicidios, resultado —dijo— de las estrategias impulsadas desde el Plan Control Territorial y el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Según datos oficiales, las autoridades han detenido a 89,875 miembros de pandillas, decomisado 5,084 armas de fuego y 11,689 vehículos.

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, explicó que el presupuesto de su cartera será de $334.6 millones, con un incremento del 6.43 % respecto a 2025. Los recursos se destinarán principalmente a remuneraciones, equipamiento, mantenimiento e inversiones en infraestructura.

De esa cifra, $287.4 millones se utilizarán para pagos salariales y bonos al personal militar, $39 millones para bienes y servicios, y $3.7 millones para proyectos de inversión, incluyendo el fortalecimiento del Sistema de Comando y Control de la Fuerza Armada (SICOMFA).

El ministro señaló que la dignificación del personal militar ha sido clave para los resultados en materia de seguridad y afirmó que con este presupuesto se continuará consolidando el Plan Control Territorial.

En el caso de la Fiscalía General de la República, su titular, Rodolfo Delgado, solicitó $91.6 millones para el ejercicio fiscal 2026, un aumento de $3 millones respecto al año anterior. Los fondos serán destinados al fortalecimiento de las capacidades investigativas, la modernización institucional y la continuidad del Centro Nacional Anticorrupción.

Del total, $89.5 millones se usarán para gastos operativos, mientras que $2 millones servirán para equipar el complejo central de la FGR. Delgado indicó que la institución mantiene una tasa de resolución del 100 % en casos de homicidio y una tasa general de 116 casos resueltos por cada 100 denuncias ingresadas.

Entre 2021 y 2025, la Fiscalía ha atendido más de 466,000 casos y brindado apoyo a más de 469,000 víctimas. Además, ha girado más de 45,000 órdenes de detención administrativa y procesado más de 284,000 casos judiciales. En materia financiera, la institución ha recuperado cerca de $98.7 millones a favor del Estado mediante acciones judiciales y administrativas.

Los tres titulares coincidieron en que los incrementos presupuestarios permitirán consolidar los avances en seguridad, investigación penal y defensa nacional, con un enfoque en la modernización institucional y la sostenibilidad financiera del Estado para el próximo año fiscal.

