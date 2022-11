YouTube desarrolla una función para acceder a otros servicios de contenido en ‘streaming’

Escucha este artículo Escucha este artículo

YouTube está desarrollando una nueva característica llamada Primetime Channels, que permitirá a los usuarios acceder a otros servicios de contenido en ‘streaming’ desde la interfaz de la propia plataforma de vídeo.



Esta apuesta del servicio de Google integraría más de 30 canales y ofrece la oportunidad de suscribirse a servicios como Showtime, Starz o Paramount+, Epix, entre otros, según han adelantado medios como The Verge.



En realidad, Primetime Channels, que inicialmente llegará a Estados Unidos, tiene por objetivo ofrecer a los usuarios una plataforma desde la que administrar su suscripción en todas las aplicaciones en las que tiene una cuenta registrada.



Esta característica estaría integrada en la propia plataforma de YouTube y funcionará del mismo modo que cualquier otro canal. De ese modo, cada una de las plataformas de ‘streaming’ integradas en YouTube tendrá su propia página de inicio y los vídeos que estas ofrezcan se distruibuirán entre los resultados de la sección ‘Películas y TV’ de la aplicación de Google.



También se podrán encontrar entre las recomendaciones y se les podrá valorar (con un ‘me gusta’ o ‘no me gusta’), así como añadir comentarios. El único distintivo con respecto al resto de contenido de YouTube es que los contenidos de estos servicios de suscripción contarán con un botón verde.



En caso de que se haya escogido un vídeo perteneciente a una plataforma a la que el usuario esté suscrito, en este botón aparecerá el indicativo ‘Ver ahora’. En caso contrario, la plataforma indicará ‘Pagar para ver’.



Esta nueva experiencia no premiará a las plataformas que paguen más por ser obtener un mejor posicionamiento. De este modo, YouTube no promoverá un contenido promocional más agresivo de dichos canales o sus respectivos vídeos en el apartado de recomendaciones.

