Zandú presenta “No Te Enamores”

Sep 16, 2025 #Colombia

El cantautor Zandú regresa al panorama musical con el lanzamiento de “No Te Enamores”, una nueva propuesta que fusiona el bolero tradicional con elementos contemporáneos y una narrativa emocional directa. El sencillo ya se encuentra disponible en SPOZZ, la plataforma descentralizada de distribución musical, y se lanzará oficialmente en todas las plataformas digitales durante la primera semana de agosto.

Compuesta por el propio artista, la canción está inspirada en una experiencia personal y plantea una advertencia honesta sobre las relaciones afectivas desde una perspectiva íntima y realista. A nivel lírico y musical, el tema desafía la imagen romántica idealizada del bolero, manteniendo su esencia melódica mientras incorpora una visión más actual y sincera del amor.

La producción de “No Te Enamores” estuvo a cargo del reconocido productor Saga WhiteBlack, con la participación de Luis Ramírez, Omar Osorio y Andrés Vallejo, quienes trabajaron en conjunto para lograr un sonido cálido, atemporal y emocionalmente potente.

El videoclip oficial, también grabado en Medellín, fue dirigido por Gustavo Gallego, con producción de Hou Studios y edición de Daniel Meléndez. La pieza audiovisual acompaña la carga emocional de la canción y traduce en imágenes una narrativa íntima sobre las relaciones desiguales y las decisiones sentimentales no correspondidas.

Con este lanzamiento, Zandú continúa consolidando su carrera artística, apostando por la exploración de géneros clásicos desde un enfoque moderno y personal. “No Te Enamores” marca una nueva etapa en su evolución musical y anticipa futuras producciones en la misma línea honesta y reflexiva.

