20 años de éxito en Guatemala

Walmart compartirá la celebración de sus 20 años de presencia, crecimiento e impacto económico y social en Guatemala, junto a sus clientes. Lo hará con una gran fiesta de precios bajos, atractivas rebajas y 100 premios de carretas surtidas con productos y valorados en hasta Q3.000 cada una.

Este aniversario viene acompañado de exclusivos beneficios para agradecer la confianza y fidelidad de quienes han sido parte fundamental durante su trayectoria en Guatemala.

Desde el 01 y hasta el 28 de octubre de 2025, los clientes podrán disfrutar de una gran temporada de precios bajos, con apuestas destacadas en múltiples categorías como mercancía general, textiles y electrónicos, y también en sus productos básicos. Además, encontrarán oportunidades semanales en el portafolio de productos perecederos, junto con la posibilidad de participar por increíbles premios y acceder a exclusivos beneficios.

Luis Arturo Ramírez, Coordinador de Asuntos Corporativos de Walmart aseguró que “en el marco de nuestro aniversario, renovamos nuestro compromiso con todos nuestros clientes: seguir mejorando su experiencia de compra, ahorrándoles tiempo y dinero para que puedan vivir mejor. Celebramos este nuevo año junto a ellos con una campaña especial de aniversario, llena de precios bajos, premios, rebajas exclusivas y sorpresas pensadas para agradecer su preferencia y fidelidad”.

Rebajas, premios y muchas sorpresas

La campaña “Precios Bajos de Aniversario” incluye descuentos de hasta un 25% en mercancía general (productos seleccionados) y textiles (ropa para niños, bebés, caballeros en categorías específicas (no aplican productos de temporada de Navidad y Halloween, ni productos en liquidación). En abarrotes y artículos de consumo el porcentaje será mayor a 25%. En electrónica, superan el 10%, con rebajas quincenales que brindarán ahorros significativos para el hogar. El portafolio de perecederos garantiza frescura, variedad y descuentos superiores al 25% para todos los clientes.

Además, entre el 01 y 28 de octubre, quienes utilicen tarjetas de crédito de la marca Walmart para realizar sus compras en cualquiera de las tiendas de los diferentes formatos de Walmart en Guatemala: Walmart, Paiz, Maxi Despensa y Despensa Familiar podrán acceder a premios y beneficios exclusivos incluyendo 100 carretas surtidas con diferentes productos y valorados hasta en Q3.000 cada una.

“Los clientes pueden realizar sus compras en cuotas, con financiamiento de hasta 18 meses utilizando la tarjeta de la marca Walmart, y participar automáticamente por una de estas carretas. Quienes elijan financiar sus compras a 18 meses obtienen una cuota gratis. Todas las compras en línea (e-com) realizadas con la tarjeta Walmart acumulan doble acción”, aseguró Ramírez.

