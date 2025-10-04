Llega a Guatemala Sebastián Yatra

Shell, Banco CUSCATLAN y Shell Select anuncian una alianza estratégica que llevará a los guatemaltecos a vivir una experiencia única: un concierto exclusivo con el reconocido artista colombiano Sebastián Yatra, que se realizará en Explanada 5, zona 5 de la ciudad de Guatemala, el jueves 20 de noviembre. Esta colaboración combina la innovación y cercanía de Shell con experiencia de Banco CUSCATLAN, ofreciendo entretenimiento y sorpresas especiales como reconocimiento a su lealtad.

“En Shell y Shell Select queremos reconocer la preferencia de nuestros clientes, más allá de brindarles combustibles de la más alta calidad y conveniencia, los acompañamos en su vida cotidiana con experiencias memorables que trascienden y generan valor emocional. Esteconcierto exclusivo con Sebastián Yatra es una forma de agradecer su confianza y reafirmar nuestro compromiso de sorprenderlos con propuestas innovadoras y emocionantes.”, comentó Francisco González, Jefe de Marca de Shell.

La dinámica para participar es sencilla y está diseñada para premiar la preferencia de los clientes de Shell y Banco CUSCATLAN. Solo deberán escanear un código QR disponible en estaciones Shell o tiendas Shell Select, lo que abrirá automáticamente una conversación en WhatsApp con el asistente virtual de la promoción. Tras registrar sus datos, los participantes podrán elegir la localidad de su preferencia dentro del concierto y recibirán una meta en puntos a la cual deben de llegar para obtener entradas al concierto.

Por cada consumo de Q.5 en gasolinas FuelSave Super y Regular, los clientes ganarán 1 punto. Por cada consumo de Q.5 en Shell V-Power, recibirán 2 puntos; y por cada consumo de Q.15 en Shell Select, obtendrán 1 punto. Entre más consuman, más rápido alcanzarán la meta y asegurarán su entrada al concierto. Además, los clientes tendrán la opción de comprar la cantidad restante de puntos al llegar al 50% o al 80% de su meta.

Los clientes de Banco CUSCATLAN también podrán sumar puntos al participar en las promociones del banco, como abrir nuevas cuentas o aumentar sus saldos. Por cada Q100.00 de incremento o depósito en su nueva cuenta, estarán acumulando 1 punto para estar más cerca de obtener sus entradas a este gran evento.

“En Banco CUSCATLAN creemos firmemente que nuestros clientes son el corazón de todo lo que hacemos. Hoy, queremos dar un paso más en esa promesa… y regalarles una sonrisa. Nos llena de alegría anunciar este concierto privado y exclusivo de Sebastián Yatra. Con esta iniciativa, queremos agradecer a cada cliente por ser parte de nuestra historia, por confiar en nosotros y por permitirnos crecer juntos.”, comentó Rocío Rendón, Jefe de Mercadeo de Banco Cuscatlán.

La promoción estará vigente del 03 de octubre al 14 de noviembre de 2025, o hasta agotar existencias de entradas. Durante este período, Shell y Banco CUSCATLAN realizarán activaciones especiales, con sorpresas y beneficios adicionales en estaciones y tiendas Shell Select reforzando su compromiso conjunto de brindar experiencias memorables a los guatemaltecos.

Compartir esta nota