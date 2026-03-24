30 años de «La Gringa»

Repertorio Español se enorgullece en celebrar el 30° aniversario de La Gringa, la emblemática obra de Carmen Rivera. Desde su estreno en febrero de 1996, esta pieza se ha consolidado como la producción Off-Broadway en español de mayor permanencia en la historia de Nueva York.

A lo largo de estos 30 años, más de 150,000 espectadores han vivido esta historia, convirtiéndola en una de las obras más vistas y queridas en la trayectoria de la compañía. Para honrar este legado, Repertorio presentará funciones de La Gringa durante todo el 2026, sumando funciones especiales de fin de semana y eventos a nuestra ya tradicional programación escolar.

“Yo era una estudiante de secundaria sentada entre el público de Repertorio Español tras una función de La Casa de Bernarda Alba, cuando el productor Robert Federico nos dijo: ‘Si alguno de ustedes escribe una obra, avísennos. Quizás algún día la produzcamos’”, recuerda la dramaturga Carmen Rivera. “En ese momento no lo sabía, pero se había plantado una semilla”.

“Treinta años después de La Gringa, no solo estoy aquí como escritora, sino como prueba viviente de que cuando un teatro les habla a los jóvenes soñadores, a veces ellos responden con el trabajo de toda una vida. Estaré eternamente agradecida de que Repertorio me dijera que ‘sí’. Ese ‘sí’ cambió mi vida”.

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