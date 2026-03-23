Dos fallecidos tras choque entre avión y camión de bomberos en aeropuerto de Nueva York

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EEUU–El piloto y el copiloto de un avión de Air Canada murieron tras un accidente ocurrido en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos, luego de que la aeronave colisionara con un camión de bomberos en la pista.

De acuerdo con información preliminar, el vuelo AC8646, operado por Jazz Aviation, había llegado desde Montreal y transportaba a 72 pasajeros junto a cuatro tripulantes.

El incidente se registró la noche del domingo, cuando el avión ya se encontraba en tierra y en movimiento dentro del aeropuerto, momento en el que impactó contra un vehículo de emergencia que atendía otro hecho en la pista.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey confirmó la muerte del piloto y del primer oficial, mientras que la aerolínea expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a la comunidad de la empresa operadora.

Hasta el momento, no se ha confirmado el número total de personas lesionadas ni si existen más fallecidos, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

Air Canada indicó que colabora con autoridades de transporte de Canadá y Estados Unidos en las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Tras el hecho, las operaciones en el aeropuerto LaGuardia fueron suspendidas para facilitar las labores de rescate y el desarrollo de las indagaciones correspondientes.

Asimismo, la Policía de Nueva York cerró accesos y carreteras cercanas a la terminal aérea y pidió a la población evitar el área ante posibles afectaciones en la movilidad.

El accidente provocó una amplia movilización de equipos de emergencia y mantiene bajo revisión las condiciones de seguridad en una de las principales terminales aéreas de Estados Unidos.

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