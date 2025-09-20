5.º Congreso Internacional de Seguridad Vial para impulsar acciones que salvan vidas

Italika Guatemala, parte de Grupo Salinas Guatemala, estuvo presente en el 5.º Congreso Internacional de Seguridad Vial: “Hacia una estrategia integral público-privada”, organizado por AmCham Guatemala, FUNDESA y Automóvil Club Guatemala/FIA, llevado a cabo en el Hotel Westin Camino Real. La empresa participó como actorcomprometido con la movilidad segura en el país.

La participación de Italika en este congreso reafirma el compromiso de la empresa con la movilidad segura y responsable. Durante la jornada, la marca destacó la importancia del uso de casco certificado, el mantenimiento preventivo y la educación vial como pilares fundamentales para reducir la siniestralidad en motocicleta, el medio de transporte más utilizado por millones de guatemaltecos.

La participación de Italika en el congreso refleja su interés por los temas de seguridad vial más allá

de su actividad comercial. Asimismo, la marca transmitió un claro mensaje de concientización al

enfatizar que la prevención vial —a través del uso de casco, equipo de protección y el buen estado

de la motocicleta— no es solo una política interna, sino una responsabilidad social. Finalmente,

como empresa de Grupo Salinas, Italika reforzó su filosofía de “movilidad que transforma vidas”,

vinculando su actividad con iniciativas que protegen al usuario y promueven un entorno vial más

seguro.

“Participar en este congreso como empresa de Grupo Salinas no solo reafirma nuestro compromiso

con la innovación y la movilidad, sino con la vida de cada guatemalteco que hoy circula por

nuestras calles. Italika considera que estar presentes en espacios de diálogo como este sirve para

aprender, contribuir y también sensibilizar sobre la importancia de políticas integrales que incluyan

infraestructura, educación vial y normas claras.”, comentó Gustavo Amado, Director de Italika

Guatemala.

