5 puntos de presión financiera para evaluar durante tiempos de COVID

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por John L. Smallwood

La presión financiera es parte de la vida de la mayoría de las personas, y ahora la pandemia de COVID-19 ha traído nuevos puntos de presión financiera o ha exacerbado los existentes para muchas personas y familias.

Pero para sortear esas presiones y construir una estrategia financiera exitosa, primero debe identificar de dónde provienen las presiones,dice John Smallwood ( www.johnlsmallwood.com ), presidente de Smallwood Wealth Management y autor de It’s Your Wealth – Keep It: The Guía definitiva para crecer, proteger, disfrutar y transmitir su riqueza.

“Una vez que haya identificado las presiones financieras”, dice Smallwood, “puede decidir qué pasos tomará para mitigar o reducir esa presión ahora y en el futuro. Pero si no toma ningún paso, puede terminar repitiendo los errores del pasado y nunca alcanzar sus metas financieras.

“Los eventos importantes de la vida, como la pandemia y la crisis financiera de 2007-2008, pueden provocar grandes reveses financieros para las personas y sus carteras durante los años posteriores. Pero identificar los puntos de presión financiera le permite capturar dinámicas y elementos únicos de su vida financiera y formar los componentes básicos de un plan patrimonial”.

Smallwood dice que para identificar presiones financieras específicas, concéntrese en las siguientes áreas:

Familia. “La clave para un plan patrimonial exitoso no son solo los números”, dice Smallwood. “Lo que importa es la dinámica familiar: cónyuge, excónyuges, hijos, padres, hermanos y suegros. Y en este momento, los cambios dentro de un hogar pueden ser tremendos debido al virus”. Hay luchas comerciales y problemas de flujo de caja. Mientras tanto, los niños están más en casa porque las escuelas no saben cuándo estarán en sesión. Smallwood dice que las edades, la salud y la situación financiera de todos los miembros individuales de la familia pueden tener un impacto en las finanzas generales.

“La clave para un plan patrimonial exitoso no son solo los números”, dice Smallwood. “Lo que importa es la dinámica familiar: cónyuge, excónyuges, hijos, padres, hermanos y suegros. Y en este momento, los cambios dentro de un hogar pueden ser tremendos debido al virus”. Hay luchas comerciales y problemas de flujo de caja. Mientras tanto, los niños están más en casa porque las escuelas no saben cuándo estarán en sesión. Smallwood dice que las edades, la salud y la situación financiera de todos los miembros individuales de la familia pueden tener un impacto en las finanzas generales. Ingreso. “La mayoría de las personas tienen menos de $50,000 en el banco”, dice Smallwood, “y tienen más en activos calificados y no calificados. Donde la mayoría de los balances fallan es al mirar solo los ingresos. También desea ver todos los pasivos y pasivos futuros, y cómo los activos y los intereses determinarán los ingresos y cubrirán sus obligaciones en el futuro”.

“La mayoría de las personas tienen menos de $50,000 en el banco”, dice Smallwood, “y tienen más en activos calificados y no calificados. Donde la mayoría de los balances fallan es al mirar solo los ingresos. También desea ver todos los pasivos y pasivos futuros, y cómo los activos y los intereses determinarán los ingresos y cubrirán sus obligaciones en el futuro”. Impuestos. Conocer los detalles de sus impuestos puede conducir a una mejor planificación en torno a ellos y disminuir ese punto de presión. “La mayoría de la gente no sabe lo que realmente paga en impuestos federales o estatales”, dice Smallwood. “Si observa los ingresos y comprende dónde están los impuestos, puede comenzar a encontrar estrategias para reducir la cantidad de ingresos que aparecen en una declaración de impuestos, pero aún así recuperar el dinero y aumentar la riqueza”.

Conocer los detalles de sus impuestos puede conducir a una mejor planificación en torno a ellos y disminuir ese punto de presión. “La mayoría de la gente no sabe lo que realmente paga en impuestos federales o estatales”, dice Smallwood. “Si observa los ingresos y comprende dónde están los impuestos, puede comenzar a encontrar estrategias para reducir la cantidad de ingresos que aparecen en una declaración de impuestos, pero aún así recuperar el dinero y aumentar la riqueza”. Ahorros. ¿Qué porcentaje de los ingresos está ahorrando realmente y adónde va? “Si va a un plan de jubilación, queremos saber si se está maximizando cualquier contribución equivalente disponible del empleador”, dice Smallwood. “¿Se están acumulando los ahorros en valores en efectivo de seguros de vida o anualidades? Pero cuando se trata de ahorrar, todo se trata del hábito en sí mismo”.

¿Qué porcentaje de los ingresos está ahorrando realmente y adónde va? “Si va a un plan de jubilación, queremos saber si se está maximizando cualquier contribución equivalente disponible del empleador”, dice Smallwood. “¿Se están acumulando los ahorros en valores en efectivo de seguros de vida o anualidades? Pero cuando se trata de ahorrar, todo se trata del hábito en sí mismo”. Estructura de la deuda.La deuda puede incluir todo, desde tarjetas de crédito hasta préstamos para automóviles, hipotecas y préstamos para estudiantes. “La clave con la deuda es ver cómo está estructurada”, dice Smallwood. “¿Es óptimo el flujo de caja? Saldar deudas es una forma de ahorro, pero si se hace de forma incorrecta, no tendrás suficiente liquidez”.

“Es fundamental ver el panorama financiero completo y ver dónde está gastando y ahorrando dinero actualmente”, dice Smallwood. “Si no sabes, no vas a llegar a donde quieres ir”.

212 total views, 212 views today