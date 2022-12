¿Te sientes inflamado?

Escucha este artículo Escucha este artículo

De acuerdo a un nuevo estudio dirigido por investigadores de Cedars-Sinai casi 1 de cada 7 estadounidenses experimenta inflamación semanalmente, la mayoría no busca atención profesional. Los hallazgos se publican en Clinical Gastroenterology and Hepatology.

«Aún cuando la inflamación es un síntoma común, es posible que algunos pacientes no lo mencionen a sus médicos», comentó la Dra. Janice Oh, médica residente de la División de Medicina Interna General de Cedars-Sinai y primera autora del estudio. “Es importante que las personas se sientan cómodas al hablar sobre la hinchazón porque podría ser un síntoma de una afección grave y hay tratamientos disponibles”.

La inflamación puede hacer que las personas se sientan hinchadas o tensas en el abdomen. Puede ocurrir cuando el tracto gastrointestinal de una persona se llena de aire o gas y, a veces, puede ser el resultado de la dieta o de una afección subyacente, como el síndrome del intestino irritable, la deficiencia de enzimas de carbohidratos o el estreñimiento crónico.

Para comprender el alcance de la inflamación en los EE. UU., los autores enviaron una encuesta por correo electrónico a casi 90 000 personas. De las 88 795 personas que completaron la encuesta entre mayo y junio de 2020, 12 324 (13,9 %) reportaron inflamación en los últimos siete días.

«Hasta donde sabemos, este es uno de los estudios más grandes sobre la inflamación en los EE. UU.», afirmó el Dr. Brennan Spiegel, MSHS, director de Investigación de Servicios de Salud en Cedars-Sinai y autor principal del estudio. «Como anécdota, a menudo escuchamos sobre la inflamación en la clínica, pero este estudio agrega evidencia concreta para describir con qué frecuencia ocurre y con qué otras condiciones está asociada».

De las personas que informaron experimentar distensión abdominal, alrededor del 58,5 % dijeron que nunca habían buscado atención para sus síntomas.

Algunas de las razones que dieron para no buscar atención fueron que la inflamación se resolvió por sí sola (32,5%), no era molesta (29,9%), pudieron controlarla con medicamentos de venta libre o cambios en el estilo de vida (20,8 %), no tenían seguro médico (10,2 %) ni tiempo para ir al médico (9 %), o no se sentían cómodos hablando de la hinchazón con un proveedor de atención médica (8,5 %).

Las mujeres reportaron en una proporción del más del doble que los hombres, sentirse inflamadas.

«Otros estudios también han encontrado que las mujeres reportan más inflamación que los hombres, y los investigadores han propuesto varias hipótesis sobre por qué esto puede estar ocurriendo», explicó Oh. “Estos incluyen diferencias hormonales, metabólicas, psicosociales, de estilo de vida y dietéticas entre hombres y mujeres”.

Los latinos y las personas menores de 60 años también tenían más probabilidades de reportar inflamación en los últimos siete días, al igual que las personas con afecciones médicas como el síndrome del intestino irritable, el estreñimiento crónico y la colitis ulcerosa. Las personas con síntomas gastrointestinales relacionados, como dolor abdominal y exceso de gases, también tenían más probabilidades de experimentar inflamación.

“La inflamación a menudo se puede controlar de manera efectiva con varios medicamentos, como antibióticos dirigidos al intestino o tratamientos que afectan los niveles de serotonina en el intestino. También hay evidencia de que los cambios en el estilo de vida pueden ayudar, incluido el ejercicio, ejercicios de fortalecimiento abdominal, así como los cambios en la dieta, pero requiere una discusión con un proveedor de atención médica sobre qué podría estar causando la hinchazón”, reportó Oh.

De acuerdo a los investigadores se requieren más estudios para investigar las causas de la inflamación y cuál es la mejor manera de tratarla.

Financiamiento: el estudio fue financiado por Ironwood Pharmaceuticals

