Advertencia de calor extremo se extiende hasta el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional ha extendido la alerta de calor extremo vigente en la región de Los Ángeles hasta el domingo 24 de agosto a las 9 p. m., debido a la persistencia de altas temperaturas en toda la ciudad. La alerta entró en vigor a las 11 a. m. del jueves y estaba prevista su finalización mañana. Actualmente, no hay alertas meteorológicas de incendios vigentes en la ciudad de Los Ángeles.

“A medida que la Advertencia de Calor Extremo se extiende durante el fin de semana, los departamentos de la ciudad siguen preparados para mantener a los angelinos seguros y responder a cualquier necesidad que surja”, dijo la alcaldesa Karen Bass . “Estas temperaturas pueden ser peligrosas. Insto a los angelinos a limitar su tiempo al aire libre si es posible, a estar pendientes de sus vecinos y a mantenerse frescos”.

A principios de esta semana, el alcalde Bass, el jefe interino de bomberos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), Ronnie Villanueva, y otros líderes municipales ofrecieron una conferencia de prensa para explicar las medidas que están tomando los departamentos municipales para proteger a los angelinos.

La Oficina de Seguridad Pública del Alcalde continúa coordinando con el Departamento de Manejo de Emergencias, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el Departamento de Recreación y Parques, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) y otros departamentos de la ciudad para garantizar la seguridad de los residentes.

Centros de enfriamiento aumentado abiertos

La Ciudad de Los Ángeles cuenta con cientos de centros abiertos para aliviar el calor, incluyendo instalaciones de Recreación y Parques y sucursales de bibliotecas locales. Para conocer las ubicaciones y los horarios de atención, visite laparks.org/reccenter y lapl.org/branches . Los angelinos también pueden llamar al 3-1-1 desde la Ciudad de Los Ángeles para obtener más información.

La Ciudad ha abierto los siguientes centros de enfriamiento aumentado:

Domingo 24 de agosto, 13:00 – 17:00 horas

Biblioteca Sucursal de Chinatown (639 N. Hill St., Los Ángeles, CA 90012)

Biblioteca sucursal de Pacoima (13605 Van Nuys Blvd, Pacoima, CA 91331)

Los centros de enfriamiento aumentados serán accesibles para personas con discapacidades y otras con necesidades de acceso y funcionales.

Piscinas y parques acuáticos

Las piscinas públicas y los parques acuáticos del Departamento de Recreación y Parques seguirán abiertos al público en horario habitual.

Departamento de Bomberos de Los Ángeles

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) continúa monitoreando de cerca el pronóstico y ha desplegado con anticipación equipos de rescate forestal, camiones de bomberos, camiones cisterna de agua, un equipo de ataque con excavadoras y otros recursos en toda la ciudad en áreas de alto riesgo como medida de precaución.

Consejos de seguridad para que los angelinos eviten lesiones por calor:

Busque sombra y refugio del sol caliente si necesita estar al aire libre.

Mantente hidratado, bebe mucha agua, especialmente si bebes café o refrescos.

Revise y prepare a su hogar, familia, amigos, mascotas y lugar de trabajo.

Limite su exposición a la luz solar directa entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., cuando los rayos del sol son más fuertes.

Si se siente mal, informe a alguien de inmediato. Los síntomas de agotamiento por calor pueden incluir mareos, fatiga, desmayos, calambres musculares, náuseas o vómitos y dolor de cabeza.

Los síntomas del golpe de calor incluyen:

Temperatura corporal alta (103 °F o más)

Piel caliente, roja, seca o húmeda

Pulso rápido y fuerte

Dolor de cabeza

Mareo

Náuseas

Confusión

Pérdida del conocimiento (desmayo)

En caso de golpe de calor:

Llame al 911 de inmediato: el golpe de calor es una emergencia médica.

Trasladar a la persona a un lugar más fresco.

Ayude a bajar la temperatura de la persona con paños fríos o un baño frío.

No le dé nada de beber a la persona.

Escucha a tu cuerpo y recuerda que quienes padecen enfermedades crónicas como asma, cardiopatías, etc., son más vulnerables al calor extremo. Por favor, toma precauciones adicionales.

