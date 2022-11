Aerolínea acuerda adaptarse a las creencias religiosas de un piloto budista

Escucha este artículo Escucha este artículo

United Airlines pagará $305,000 a un piloto budista y brindará otro alivio para resolver una demanda por discriminación religiosa presentada por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de EE. UU., anunció la agencia federal.

Según la demanda de la EEOC, al piloto se le diagnosticó dependencia del alcohol y perdió el certificado médico emitido por la Administración Federal de Aviación (FAA). Uno de los requisitos del programa HIMS de United para sus pilotos con problemas de abuso de sustancias que desean obtener nuevos certificados médicos de la FAA es que los pilotos asistan regularmente a Alcohólicos Anónimos (AA). El piloto, que es budista, se opuso al contenido religioso de AA y trató de sustituirlo por la asistencia regular a un grupo de apoyo entre pares basado en el budismo. United se negó a acomodar su objeción religiosa y, como resultado, el piloto no pudo obtener un nuevo certificado médico de la FAA que le permitiera volar nuevamente, acusó la agencia.

Esta supuesta conducta viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación basada en la religión. Según el Título VII, los empleadores deben hacer una adaptación razonable a las creencias religiosas sinceras de un empleado, siempre que hacerlo no imponga una dificultad excesiva en el negocio del empleador. La EEOC presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Nueva Jersey (EEOC v . United Airlines Inc., Acción Civil No. 20-cv-9110) después de intentar primero llegar a un acuerdo previo al litigio a través de su proceso de conciliación. El caso fue litigado por el Abogado Litigante de la EEOC Sebastian Riccardi, supervisado por la Abogada Litigante Supervisora ​​Sara Smolik.

Según el decreto de consentimiento que resuelve la demanda, United le pagará al piloto $305,000 en concepto de pagos retroactivos y daños y lo reincorporará a su Programa HIMS mientras le permite asistir a un programa de recuperación entre pares que no es de 12 pasos. La compañía también aceptará solicitudes de adaptaciones religiosas en su Programa HIMS en el futuro, instituirá una nueva política sobre adaptaciones religiosas y capacitará a sus empleados.

“Los empleadores tienen la obligación afirmativa de modificar sus políticas para adaptarse a las creencias religiosas de los empleados”, dijo el abogado regional de Nueva York de la EEOC, Jeffrey Burstein. “Si requieren que sus empleados asistan a AA como parte de un programa de rehabilitación, deben asegurarse de permitir alternativas para sus empleados que tienen objeciones religiosas a AA”.

El director interino del distrito de Nueva York de la EEOC, Timothy Riera, agregó: “Nos complace que United ahora acomodará a sus pilotos que tienen objeciones basadas en la religión a la asistencia obligatoria de AA”.

La Oficina de Distrito de Nueva York de la EEOC es responsable de procesar los cargos por discriminación y la conducción de litigios de agencias en Nueva York, el norte de Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Vermont, New Hampshire y Maine.

