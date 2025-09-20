Mario Ruiz debuta como nueva imagen global de Chivas Regal e invitado en el Gran Premio de Fórmula 1

Mario Ruiz, creador digital y emprendedor colombiano, expande su relación con Chivas Regal convirtiéndose en el primero en ser imagen global de la marca premium de whisky en asociación con Scuderia Ferrari.

Como parte de sus responsabilidades, está representar a la marca en varios de los eventos deportivos más importantes del mundo, como por ejemplo, el GP de Monza, Italia, donde fue el invitado especial de Chivas Regal y Scuderia Ferrari, el equipo de Fórmula 1 más antiguo y con más victorias del mundo.

“Ser embajador ante el mundo de un whisky como Chivas Regal y junto a Scuderia Ferrari, es algo que ni en sueños me hubiera imaginado. Son dos marcas que combinan el lujo, el fashion, la adrenalina, el estar en los lugares más exclusivos del planeta y el celebrar la vida, algo que disfruto mucho, va con mi estilo y lo recibo con mucha emoción y responsabilidad”, expresó Ruiz.

Durante ese fin de semana de F1 en Monza, Mario compartió con el piloto estrella del equipo, Charles Leclerc, marcando así el comienzo de una exitosa alianza. Junto a Chivas Regal tendrán un 2026 lleno de deporte, lujo y mucha emoción en los eventos deportivos eventos más exclusivos del mundo.

