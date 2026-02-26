Jue. Feb 26th, 2026

Remesas a El Salvador crecen 12 % en enero y alcanzan más de $759 millones

ElSalvador–El flujo de remesas hacia El Salvador mantuvo su dinamismo al inicio de 2026. Según el Banco Central de Reserva (BCR), los hogares salvadoreños recibieron $759.4 millones en enero, lo que representa un incremento del 12.3 % respecto al mismo mes del año anterior, cuando ingresaron $676.3 millones.

Estados Unidos continúa siendo la principal fuente de estos envíos con $698.6 millones, equivalente al 92 % del total y con un aumento interanual del 11.8 %. También se registraron alzas desde otros países: España aportó $6.1 millones (+34.8 %), Italia $5.6 millones (+25.2 %) y Canadá $6.7 millones (+1.5 %).

Durante el mes, se realizaron dos millones de operaciones, un 3.8 % más que en enero de 2025. La mayoría de las transferencias se efectuaron a través de empresas remesadoras (53.6 %), seguidas por bancos (41.7 %), efectivo (3.8 %), billeteras digitales (0.7 %) y recargas telefónicas (0.2 %).

San Salvador fue el departamento que más remesas recibió con $143.6 millones, seguido de San Miguel ($84.2 millones), La Libertad ($64.6 millones), Santa Ana ($60.3 millones) y Usulután ($56 millones). Cuscatlán registró el menor monto con $21.3 millones.

En cuanto a los distritos, las cabeceras departamentales concentraron los mayores flujos: San Salvador ($73.5 millones), San Miguel ($44.6 millones) y Santa Ana ($25.6 millones).

El promedio mensual por envío fue de $372.6. El BCR detalla que el 98.7 % de los fondos se destinó al consumo familiar, mientras que el 1.3 % se orientó a inversión.

El 71.9 % de las remesas enviadas en enero correspondió a montos menores a $500, el 10.5 % osciló entre $500 y $999, y el 8.9 % se ubicó entre $1,000 y $4,999.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2024, el 26.8 % de los hogares salvadoreños recibe remesas, un aumento frente al 19.2 % registrado en 2007. Este flujo de ingresos sigue siendo uno de los principales motores de la economía nacional.

