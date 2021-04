AMLO afirma que todo el personal de hospitales privados que atiende COVID-19 ya ha sido vacunado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó durante su conferencia de prensa matutina que el personal de salud, tanto de hospitales públicos como privados que atienden COVID-19 ya están vacunados, calificando así de politiquería las protestas que han hecho médicos de hospitales privados alegando que no se les ha vacunado.

“Hay mucha manipulación de que no quisimos o que no hemos queremos vacunar a los médicos del sector privado, eso no es cierto, eso es falso” dijo López Obrador. “Eso es politiquera que ahora hay proceso electoral, campañas, se aprovechan para distorsionar las cosas, todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud de los hospitales privados que atendieron o siguen COVID-19 han sido vacunados”, afirmó AMLO.

De acuerdo con el mandatario mexicano, a todos los trabajadores de Salud que están e la primera línea atendiendo COVID-19, ya se les aplicó el esquema completo de vacunación, por lo cual ahora se está empezando a vacunar a los maestros.