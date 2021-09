AMLO confía que Biden aceptará la propuesta para enfrentar el fenómeno migratorio en Centroamérica

El presidente Manuel López Obrador, manifestó este miércoles que confía en que su homólogo, Joe Biden, aceptará la propuesta de México presentara en un carta, para enfrentar el fenómeno migratorio en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El conferencia de prensa, el mandatario expresó tener la confianza para que Estados Unidos, apoye a países centroamericanos para enfrentar la migración con inversión, desarrollo, bienestar y empleo.

“Tengo confianza que el gobierno del presidente Biden, acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio, con desarrollo, con bienestar, con empleo… en los países de Centroamérica, en los países donde se necesita que haya desarrollo (…) porque ese es el origen, esa es la causa de la migración. La falta de oportunidades, de empleo, que haya salarios justos. La gente, siempre lo he dicho, no se echa a andar, no abandona a sus familias, sus pueblos, costumbres por gusto. Lo hace por necesidad.

Entonces ya basta de querer estar queriendo resolver un problema social, económico, con medidas coercitivas”, dijo el presidente Obrador.

La carta con la propuesta de México, fue enviada a través del canciller Marcelo Ebrard, el pasado 9 de septiembre, en la que plantea programas para Honduras, Guatemala y El Salvador.

▶️ Lectura de la carta del presidente @lopezobrador_ remitida al presidente de 🇺🇸, Joe Biden (@POTUS), entregada en mano por el canciller @m_ebrard al @SecBlinken en Washington. pic.twitter.com/7uaPdgEzk9 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 20, 2021

Fuente: Gobierno de México

