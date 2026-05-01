TSE anuncia ajustes al plan electoral para incorporar reformas constitucionales rumbo a 2027

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ElSalvador–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que realizará modificaciones al Plan General de Elecciones con el objetivo de integrar las recientes reformas constitucionales aprobadas el 29 de abril de 2026, de cara a los comicios de 2027.

A través de un pronunciamiento oficial, el organismo electoral indicó que aplicará cambios técnicos, operativos y normativos tanto en el voto nacional como en el ejercicio del sufragio desde el extranjero, con el fin de adaptar el proceso a las nuevas disposiciones.

Según lo comunicado, estas acciones buscan asegurar que las reformas sean incorporadas de manera adecuada en la organización electoral futura, en cumplimiento de la normativa vigente.

Entre los cambios aprobados por la Asamblea Legislativa se encuentra la creación de una circunscripción electoral para salvadoreños en el exterior, lo que permitiría su representación legislativa, un elemento que no estaba contemplado previamente en la Constitución.

Las reformas aún deben ser ratificadas. En ese contexto, la Comisión Política del órgano legislativo prevé convocar a representantes del TSE, del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y a la vicecanciller Adriana Mira para ampliar información sobre su implementación.

El TSE, en su comunicación, hizo referencia específicamente a la modificación relacionada con la representación electoral de la diáspora, sin detallar otros cambios incluidos en el paquete de reformas.

Se ha complicado un poco la presión intracraneal de Ivania, lo cual dificulta un poco la situación, aunque sus demás órganos se están recuperando bien.



Sigue en sedación profunda y con ventilación mecánica.



Se inició terapia hiperosmolar (para bajar la presión cerebral) y… https://t.co/dIp67qnvPb — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 6, 2025

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