Nuevo proyecto beneficiará a más de 2,000 habitantes de caseríos vicentinos

Con el mejoramiento de 2 kilómetros, con mezcla asfáltica, de la calle principal del caserío Joya Onda, cantón El Tortuguero, distrito de Santa Clara, en San Vicente Norte, la Dirección de Obras Municipales está beneficiando a más de 2,000 personas de esta zona del centro del país.

El proyecto incluye obras adicionales como la construcción de drenajes longitudinales y drenajes transversales conformados por badenes y disipadores al igual que pintura termoplástica blanca al costado y amarilla en el centro para dividir los 2 carriles.

Las cuadrillas de la DOM también construyeron 37 accesos a viviendas ubicadas en la calle principal y 4 accesos más a vías alternas.

Este proyecto ha beneficiado de manera directa a los habitantes de los caseríos Joya Onda, El Salitre, Los Conejos, El Recuerdo y San Juan del Padre todos del cantón El Tortuguero.

La zona norte del departamento de San Vicente ha sido privilegiada con obras que están mejorando la calidad de vida de los habitantes, entre ellos se destacan ocho proyectos viales en San Lorenzo, Apastepeque, San Ildefonso y San Sebastián.

También avanza la construcción del Centro Escolar Doctor Esteban Castro en el distrito de Santo Domingo, más recientemente, inició la remodelación de otros dos centros escolares más, uno en cantón Guachipilín de San Ildefonso y en cantón El Guayabo en Apastepeque con los cuales, el Gobierno busca contribuir al proceso educativo de las presentes y futuras generaciones.

