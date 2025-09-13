Anuncian nueva tienda en Santa Lucía Cotzumalguapa

Despensa Familiar celebra la apertura de una nueva tienda en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, ubicada en la zona 1 de Santa Lucia. Con esta inauguración, la marca continúa reafirmando su compromiso de estar más cerca de los hogares guatemaltecos, ofreciendo calidad y precios bajos todos los días.

La nueva Despensa Familiar Santa Lucía Periférico, pone al alcance de la localidad más de 2,500

productos esenciales, incluyendo abarrotes, frutas, verduras, carnes, embutidos, artículos de limpieza y

de higiene personal. Todo en un espacio cómodo y accesible de aproximadamente 459 metros

cuadrados, diseñado para facilitar las compras diarias.

Adicionalmente y pensado para brindad para mayor comodidad de los clientes al momento de realizar

sus comprar, la tienda cuenta parqueo con capacidad para 9 vehículos y 7 motocicletas,

“Cada nueva tienda es una oportunidad para acercarnos más a las familias guatemaltecas y ofrecerles

un espacio cómodo, accesible y con productos de calidad a precios bajos. Nos llena de alegría seguir

creciendo en Santa Lucía Cotzumalguapa y contribuir al desarrollo de esta hermosa localidad”, comentó

Rodrigo Ruata, Director de Operaciones de Despensa Familiar.

Con la apertura de la Despensa Familiar Santa Lucía Periférico, se han generado 13 puestos de trabajo

directos. De esta manera, la tienda no solo representa un nuevo espacio de compra, sino también una

fuente de crecimiento y oportunidades que fortalecen la economía local.

Además de generar empleo, la tienda refuerza el compromiso de Despensa Familiar con la sostenibilidad

y la responsabilidad social. El establecimiento cuenta con paneles solares para el uso de energía

renovable, pisos podotáctiles e iluminación LED, contribuyendo al cuidado del medioambiente y

garantizando accesibilidad y bienestar para los clientes.

La nueva Despensa Familiar atenderá a sus clientes de lunes a domingo, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., con

la cercanía, confianza y precios bajos todos los días.

Compartir esta nota