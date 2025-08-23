Guatemala desarrolla Encuentro Nacional de Empresarios

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA, presentó el programa de la décimo novena edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo – ENADE 2025. El cual se llevará a cabo el jueves, 09 de octubre a partir de las 14:00 horas en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real.

El ENADE es el foro más importante, incluyente y participativo en Centroamérica, organizado de forma anual por FUNDESA. El evento es el inicio de un proceso que inspira y genera el compromiso con todos los sectores y este año el tema central será “Estamos en Todo, porque tenemos los recursos y el potencial para aumentar la inversión extranjera directa.” Guatemala ofrece una combinación única de estabilidad macroeconómica, ubicación estratégica y ventajas competitivas. Además, de más de 20 años con un tipo de cambio estable, una inflación baja —1.7% en 2024— y una deuda pública moderada del 27% del PIB. La fuerza laboral más joven de la región, abundantes recursos renovables y acceso preferencial a más de 1,500 millones de consumidores gracias a 15 tratados de libre comercio.

Durante los pasados seis meses se han realizado una serie de conversatorios con el objetivo de discutir con diferentes representantes del Gobierno y la sociedad guatemalteca sobre propuestas concretas en materia de: Infraestructura, logística, energía y certeza jurídica.

“Como empresarios, reconocemos que para materializar este potencial tenemos que seguir trabajando en

modernizar la infraestructura productiva y exigir el cumplimiento de lo que establece la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria e implementar la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) que representa un paso decisivo para transformar la competitividad del país. Esta ley permite agilizar la ejecución de proyectos estratégicos en carreteras, reduciendo tiempos y costos logísticos. Impulsar esta normativa y financiar el Fondo de Infraestructura Vial Prioritaria es clave para generar más empleo y atraer inversión extranjera”. Comentó Juan Monge – Presidente del Comité Organizador de ENADE 2025.

El ENADE 2025 contará con la ponencia de Leonel Fernández – Ex presidente de República Dominicana y Pippa Malmgren – Economista, asesora en geopolítica y experta en tecnología.

