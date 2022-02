Anuncian una nueva película de «Las pistas de Blue»

La nueva película del éxitoso programa las Pistas de Blue fue anunciada por Paramount a través de sus redes con una imagen de los conductores que han sido protagonistas del programa a través de los años.

En la primera imagen aparecen los icónicos conductores del programa, Steve (Steve Burns), Joe (Donovan Patton) y Josh (Joshua Dela Cruz), junto a Blue mirando algo con mucha sorpresa.

Hasta el momento la compañia no ha brindado más detalles de la produción, aunque medios informan que la trama irá sobre la aventura de Blue en Nueva York con el objetivo de audicionar para un musical de Broadway.

El programa infantil Las Pistas de Blue se dio a conocer en Nickelodeon cautivando a distintas generaciones, pues en su primera etapa se transmitió de 1996 al 2006, y actualmente se presenta una nueva versión con Josh Dela Cruz como conductor.

