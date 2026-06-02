ARENA suma dos aspirantes para competir por la alcaldía de San Salvador Centro

Día a Día News

ElSalvador–El partido ARENA perfila una contienda interna con al menos dos aspirantes para definir su candidatura a la Alcaldía de San Salvador Centro de cara a las elecciones de 2027.

El concejal capitalino Alejandro Nóchez confirmó que participará en las elecciones internas del instituto político y que formalizará su inscripción como precandidato en los próximos días. El dirigente aseguró que tomó la decisión de buscar la candidatura tras su experiencia en el concejo municipal y el trabajo realizado en distintos sectores del municipio.

Nóchez, quien también fue alcalde de Ayutuxtepeque durante varios períodos, afirmó que su recorrido por los distritos que integran San Salvador Centro le ha permitido conocer las principales necesidades de la población.

La carrera interna ya cuenta con otra aspirante. La semana pasada, Ondina Ramos oficializó su inscripción ante la Comisión Nacional Electoral de ARENA para competir por la candidatura municipal.

Durante una entrevista televisiva, Nóchez reconoció la participación de Ramos en el proceso y manifestó que espera que la elección interna se desarrolle en condiciones equitativas para todos los contendientes.

Las elecciones internas de ARENA están programadas para el próximo 19 de julio. En este proceso, el partido definirá a sus candidatos para distintos cargos de elección popular, incluyendo alcaldías, diputaciones y la candidatura presidencial.

San Salvador Centro está conformado por los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

Compartir esta nota