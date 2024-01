Arrancan las primarias republicanas en New Hampshire con una simbólica victoria de Haley ante Trump en un pequeño pueblo

Escucha este artículo Escucha este artículo

Nikki Haley, candidata a las primarias del Partido Republicano, ha logrado una simbólica victoria en la localidad de Dixville Notch, en el estado de New Hampshire, la primera ciudad del país en votar en este proceso, tras hacerse con los votos de sus seis habitantes.

“Un gran inicio para un gran día en New Hampshire”, ha dicho Haley minutos después de la votación. “Gracias, Dixville Notch”, ha agregado en su cuenta en la red social X. De esta forma, el gran favorito a hacerse con la victoria en las primarias en New Hampshire, el expresidente Donald Trump, no ha recibido ningún voto.

El colegio electoral de Dixville Notch ha abierto y cerrado sus puertas justo después de la medianoche, siguiendo una tradición que se retrotrae a 1960, fecha desde la que es el primer lugar en declarar los resultados de las primarias.

La votación ha tenido lugar en un hotel al que han acudido los seis votantes y decenas de periodistas para cubrir el evento, en medio de las dudas sobre si habría votantes suficientes para celebrar el acto, ante la disminución de habitantes durante las últimas décadas.

Por su parte, Trump ha publicado un comunicado en su cuenta en la red social Truth Social en el que ha trasladado a la población de New Hampshire que la votación de este martes “es la votación más importante” de sus vidas. “Cuando entren en la cabina de votación, van a enviar una señal al corrupto Joe Biden, sus matones elegidos a dedo, los lunáticos de la izquierda radical y todo el ‘establishment’ político enfermo de la capital de la nación”, ha dicho.

“Con su voto, vamos a avisar al corrupto Joe y a sus protectores de que estamos llegando este mes de noviembre”, ha manifestado, en referencia a las elecciones presidenciales que se celebrarán este mes.

“La corrupta ciénaga en Washington ha hecho todo lo posible para quitaros la voz, pero creo que el martes New Hampshire va a hablar alto y claro. Vamos a ganar New Hampshire y luego vamos a derrotar al corrupto Joe Biden y hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo”, ha remachado.

Trump ostenta una cómoda ventaja de más de diez puntos sobre Haley en la carrera a las primarias en este estado, según una encuesta publicada el domingo por la cadena CNN y la Universidad de New Hampshire, que da a Trump un 50 por ciento de los votos, por el 39 por ciento de la exgobernadora de Carolina del Sur y antigua representante permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas.

Los votantes republicanos de New Hampshire, más moderados, conceden a Haley cierto margen de confianza respecto a Trump, pero un triunfo holgado del magnate podría dejarle solo antes siquiera de cruzar el ecuador del año, especialmente después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciara el domingo que retiraba su candidatura.

