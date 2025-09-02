Mar. Sep 2nd, 2025

Guatemala

Asalto a camión blindado en San José El Rodeo deja cuatro muertos

Sep 2, 2025 #Asalto, #Camión blindado, #Fallecidos, #Guatemala, #San José El Rodeo

Guatemala–Un asalto armado a un vehículo blindado que transportaba dinero frente a un banco en la plaza central dejó el lunes un saldo de cuatro personas muertas: tres custodios y un transeúnte que quedó atrapado en el fuego cruzado, informaron los Bomberos Municipales .

Las imágenes divulgadas por los socorristas muestran los cuerpos de los custodios abatidos en una calle contigua. Las autoridades aún no han confirmado si los asaltantes lograron llevarse el dinero .

Este municipio, ubicado a unos 250 kilómetros al oeste de la capital y cercano a la frontera con Chiapas, opera bajo constante amenaza de bandas del crimen organizado y narcotraficantes, quienes aprovechan su ubicación estratégica para sus actividades ilícitas .

El episodio ocurre apenas dos semanas después del anuncio conjunto de los gobiernos de Guatemala y México para intensificar la seguridad en la frontera compartida. Guatemala ya aplicaba, desde meses atrás, el plan “Cinturón de Fuego”, que ha fortalecido patrullajes y despliegues militares —incluyendo el contingente Kaibil— en áreas vulnerables como San Marcos, Huehuetenango y Petén .

El Ministerio de Defensa ha resaltado que esas acciones buscan disuadir el avance del narcotráfico, el contrabando de armas y redes criminales transnacionales .

