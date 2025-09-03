Guatemala desmantela casa “destroyer” de la pandilla 18

Día a Día News

Guatemala-–La Policía de Guatemala, a través de la División de Investigación Policial (DIP) y en coordinación con fiscales, ejecutó dos allanamientos en la aldea Chichimecas, Villa Canales, donde desmanteló una casa utilizada por la pandilla 18 como punto de venta de drogas.

Durante el operativo fue capturado Carlos Alfredo Díaz Cano, alias “Gordo”, salvadoreño de 28 años y señalado como sicario de la pandilla. Al momento de la intervención, Díaz Cano intentó accionar un arma de fuego, pero fue neutralizado sin que se registraran víctimas entre los agentes.

En la vivienda se decomisó una pistola con registro esmerilado, 212 colmillos con cocaína valorados en Q.26,875, 30 bolsas con marihuana, 206 tabletas de crack, 103 cápsulas con cocaína, Q.7,031 en efectivo, celulares, un DVR, cargadores y un altar dedicado a santos paganos. Díaz Cano también es investigado por delitos cometidos en Boca del Monte, Villa Canales y San Miguel Petapa.

En el segundo inmueble allanado, las autoridades localizaron más altares paganos, una pistola calibre 9 milímetros, cargadores, municiones, un DVR, un celular y una memoria USB. El hallazgo refuerza la hipótesis de que ambos lugares eran utilizados para actividades ilícitas y rituales asociados a la pandilla.

Durante las diligencias, también fue detenido Manuel de Jesús Valenzuela Polanco, de 59 años, quien se presentó en el lugar. Tras su identificación, las autoridades confirmaron que tenía dos órdenes de captura vigentes por lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego.

El operativo refleja la coordinación entre Policía y Fiscalía para desarticular estructuras criminales y asegurar evidencias relacionadas con la venta de drogas, armas ilegales y actividades delictivas vinculadas a la pandilla 18 en Villa Canales.

