Asamblea Legislativa aprueba prórroga 42 del régimen de excepción

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 42 del régimen de excepción, una medida de seguridad implementada en el país desde marzo de 2022. Con 57 votos a favor, los parlamentarios extendieron la vigencia de la normativa por 30 días, desde el 3 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2025.

El régimen de excepción fue creado como respuesta a diversos ataques de pandillas ocurridos en 2022, cuando la violencia mantenía a la población salvadoreña en altos niveles de riesgo.

Desde su aplicación, las autoridades de seguridad han realizado operativos que permitieron la captura de más de 88,800 personas vinculadas a estructuras criminales, incluyendo a cabecillas de pandillas.

Durante 2025, la Asamblea Legislativa ha aprobado ya nueve prórrogas de esta medida, respaldando las acciones del Gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad. De acuerdo con reportes de la Policía Nacional Civil (PNC), este año se han registrado 200 días sin homicidios atribuibles a pandillas.

El parlamentario Caleb Navarro destacó que el régimen de excepción ha sido un instrumento clave para proteger la vida de los ciudadanos. Según sus declaraciones, el país se aproxima a alcanzar mil días consecutivos sin asesinatos relacionados con pandillas, resaltando la reducción significativa de víctimas de violencia criminal.

El régimen de excepción faculta a las instituciones de seguridad a implementar medidas extraordinarias, incluyendo detenciones y operativos, para desarticular grupos criminales que históricamente generaron altos niveles de violencia. Antes de su implementación, El Salvador figuraba entre los países con mayores tasas de homicidios a nivel mundial.

Las autoridades sostienen que la continuidad del régimen de excepción contribuye a mantener la estabilidad y la seguridad en el país, permitiendo acciones coordinadas entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. A la fecha, la captura de miembros de pandillas ha sido uno de los principales resultados que las instituciones de seguridad atribuyen a esta normativa.

Con la aprobación de la prórroga número 42, el régimen de excepción seguirá vigente durante todo septiembre, en un contexto en el que las autoridades mantienen operativos permanentes para prevenir hechos de violencia y garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

