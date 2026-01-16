ASIM entrega pintura vial para reforzar 23 kilómetros de motovías en la Ciudad de Guatemala

La Asociación de Importadores de Motocicletas (ASIM) realizó la entrega de pintura vial especializada para señalización horizontal a la Municipalidad de Guatemala, a través de la EMETRA, como un aporte directo al fortalecimiento de las motovías existentes en la ciudad.

La donación permitirá reforzar y mejorar la visibilidad de aproximadamente 23 kilómetros de motovías, lo que equivale a cubrir entre tres y cuatro sectores, dependiendo de la extensión y características de cada tramo. La pintura entregada está diseñada para alta resistencia y visibilidad, elementos clave para una señalización vial efectiva.

EMETRA será la entidad responsable de la planificación técnica, supervisión y ejecución del pintado, garantizando que la intervención cumpla con los estándares de señalización vial y se realice de forma ordenada y segura.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de 23 marcas agremiadas a la Asociación de Importadores de Motocicletas (ASIM), que representan de manera integral al sector motociclista en Guatemala y que se suman a este esfuerzo conjunto para promover la seguridad vial. Entre las marcas participantes se encuentran Avanti, BMW, Ducati, Freedom, Haojue, Hero, Honda, Indian, Italika, Kawasaki, Masesa, Moto Racing, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, TVS, UMA, VRC, Yamaha, Argo Motors, Serpento, AKT, Piaggio,

Aprilia y Vespa.

Las motovías, implementadas en la Ciudad de Guatemala desde 2025, son carrilesexclusivos o preferenciales para motocicletas que buscan reducir la siniestralidad, ordenar la circulación y mejorar la convivencia entre los distintos actores viales. Actualmente, estas se ubican en tramos estratégicos como Calzada La Paz, Calzada Atanasio Tzul y Zona 5,

sumando un total de 53.5 kilómetros.

Al reforzar su señalización, se espera una mayor claridad visual, mejor cumplimiento de las normas de tránsito, reducción de la invasión de carriles y una mayor conciencia vial tanto en motoristas como en automovilistas.

“En ASIM creemos que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Esta donación es una acción concreta que refleja el compromiso del sector motociclista con la protección de la vida y con el uso correcto de las motovías como una herramienta clave para una movilidad más segura en la ciudad”, señaló Carla Patricia Segura Sevillanos, Coordinadora de Mercadeo de ASIM.

Con esta entrega, ASIM reafirma su trabajo permanente en materia de seguridad vial, que incluye campañas educativas, programas de formación y acciones preventivas, demostrando que la colaboración entre el sector privado y las autoridades genera soluciones reales para la ciudad.

La asociación hace un llamado a todos los usuarios de la vía a respetar y utilizar adecuadamente las motovías, entendiendo que una movilidad segura se construye con respeto, empatía y corresponsabilidad.

