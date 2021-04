Autoridades de salud mexicanas piden no imitar al presidente e instan a vacunarse contra el coronavirus

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell alentó a la población a vacunarse contra el coronavirus y pidió no imitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ayer aseguró que por el momento no se administrara la vacuna anti COVID, por recomendaciones de sus médicos.

De acuerdo con Gatell, el objetivo de la vacuna contra COVID-19 es “proteger al beneficiario, a su familia, a su entorno, a la sociedad en su conjunto”, por lo que consideran desde el técnico asesor de vacunación que también deberían vacunarse quienes ya padecieron la enfermedad.

Gatell también aseguró que las consideraciones que sigue AMLO son de manera personal, por lo que no es recomendable seguir sus decisión de aplazar la aplicación de la vacuna, pues cada quien es diferente; “Usted y yo somos semejantes, somos seres humanos, pero usted tiene una edad, yo tengo otra edad; usted tiene una alimentación, yo tengo otra alimentación; usted tiene, ojalá, pocos padecimientos, yo tengo, ojalá, pocos padecimientos. Cada uno somos un individuo por eso la medicina y la salud pública son dos elementos que se complementan pero no son intercambiables. La epidemiología no es la medicina de mucho es más que medicina”, aseguró el funcionario.

Por otro lado, informó que actualmente ya se han aplicado nueve millones 287 mil 405 dosis de vacunas de diferentes farmacéuticas.

Asimismo, detalló que hasta el corte de las 16:00 horas, seis por ciento de la población y prácticamente la mitad del total de las personas adultas mayores que habitan en el país cuentan con al menos una dosis.

Cuando concluya la inmunización a este sector, el plan avanzará a la fase de vacunación en personas de 50 a 59 años, y posteriormente a la de 40 a 49, dijo. También, subrayó que la vacunación no está ligada a ninguna actividad política o partidista; se trata de un programa gratuito y universal.