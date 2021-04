López Obrador dice que por el momento no se vacunará contra el coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que por el momento no se vacunará contra el coronavirus ya que sus médicos aseguran que cuenta con suficientes anticuerpos y que no existe ningún problema de contraer o contagiar el virus.

“Al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros: los que me atendieron directamente cuando padecí el contagio. Ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable que me vacune”, dijo AMLO.

“Dos médicos me habían dicho que sí y el médico que me atendió me dijo: ‘no porque tiene suficientes anticuerpos y no hace falta. Puede esperar’. Incluso me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho y debe de revisarse el tiempo, pero que no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie”, explicó el mandatario mexicano.

López Obrador también dijo que llegará uno de los profesionales a al conferencia de mañana para profundizar sobre el tema.