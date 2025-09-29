Bad Bunny protagonizará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Día a Día News

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), anunció que el artista puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de liderar el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl LX, que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, en Santa Clara, California.

Bad Bunny, reconocido como el artista de habla hispana más escuchado en Spotify en 2024, llevará la energía de Puerto Rico al escenario más importante del mundo del entretenimiento deportivo. “Llevará Puerto Rico al estadio más grande del mundo”, destacó la NFL en sus redes sociales. Este hito marca un momento histórico para la representación latina en un evento de alcance global.

El cantante de 31 años, originario de Vega Baja, no es ajeno al escenario de la Super Bowl. En 2020, participó como invitado en el espectáculo de medio tiempo junto a Shakira y Jennifer Lopez. Ahora, como protagonista, Bad Bunny se une a una prestigiosa lista de artistas que han actuado en este evento, incluyendo a Michael Jackson, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna y Shakira.

Con una carrera consolidada gracias a álbumes como YHLQMDLG, Un Verano Sin Ti, Nadie Sabe lo que Va a Pasar Mañana y su más reciente trabajo, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el artista ha superado los 7 mil millones de reproducciones en Spotify.

Recientemente, completó una exitosa serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, consolidando su conexión con su público.

En un comunicado, Bad Bunny expresó su emoción.

“Lo que siento me supera. Esto es por quienes me precedieron y corrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un ‘touchdown’. Es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl”.

El puertorriqueño tomará el relevo del rapero Kendrick Lamar, quien encabezó el espectáculo en 2025. La presentación de Bad Bunny promete ser una celebración de la cultura latina y un momento inolvidable para los millones de espectadores que sintonizan el evento cada año.

