Amneliz inicia su primera gira promocional por Latinoamérica “Too Much Woman

La cantante y compositora dominicana AMNELIZ, radicada en España, da inicio a su primera gira promocional “Too Much Woman: el Movimiento”, con la que recorre varios países de Latinoamérica llevando su música y estilo único a nuevos escenarios.

Considerada como una voz emergente del género urbano tropical, AMNELIZ fusiona reguetón con cumbia, además de otros ritmos caribeños y latinoamericanos. Esta versatilidad le ha permitido destacarse en distintos escenarios y proyectarse internacionalmente.

La artista canta en español, inglés y portugués, y desde 2018 ha trabajado en su primer álbum titulado

NATURA. Además, ha lanzado versiones propias de temas populares como Fulanito, No te vistas que no vas y Tu gatita. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Sufre, que mezcla bachata y vallenato, y Meu Cora, una colaboración con el español Kiko Rivera.

Cada presentación de AMNELIZ se distingue por un estilo fresco y cercano, conectando directamente con el público, un sello que caracteriza sus shows y que fortalece la relación con sus seguidores.

Desde temprana edad, la música ha sido parte fundamental de su vida. Compuso su primera canción a los 12 años y participó en actividades musicales dentro de la Comunidad Cristiana San Maximiliano Kolbe. Estudió Comunicación Social en la UASD y tuvo participación en programas de televisión dominicana como Esta noche con Yaqui Núñez del Risco, El gordo de la semana y Fascinante. Más adelante, cursó estudios de producción de televisión en España y produjo su propio programa radial.

Su discografía incluye temas como Es por ti, No notas, Te conviene, Esta noche, Te lo dije, Meu Cora y Too Much Woman.

Amneliz ha recibido varios reconocimientos internacionales, entre ellos:

Cantante de impacto con proyección internacional – Premios Latino de Oro 2022

Cantautora del año – Premios Tacarigua de Oro Internacional, Venezuela 2020

Galardones en las ediciones USA de estos premios y en los Premios Yara The Best

Con gira promocional, AMNELIZ continúa mostrando la evolución de una carrera construida sobre la pasión, el esfuerzo y la constante exploración de nuevas fusiones musicales.

Compartir esta nota