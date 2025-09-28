Dom. Sep 28th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Espectáculos

Amneliz inicia su primera gira promocional por Latinoamérica “Too Much Woman

Sep 28, 2025 #España

La cantante y compositora dominicana  AMNELIZ, radicada en España, da inicio a su primera gira promocional  “Too Much Woman: el Movimiento”, con la que recorre varios países de Latinoamérica llevando su música y estilo único a nuevos escenarios.

Considerada como una  voz emergente del género urbano tropicalAMNELIZ fusiona reguetón con cumbia, además de otros ritmos caribeños y latinoamericanos. Esta versatilidad le ha permitido destacarse en distintos escenarios y proyectarse internacionalmente.

La artista canta en  español, inglés y portugués, y desde 2018 ha trabajado en su primer álbum titulado 
NATURA. Además, ha lanzado versiones propias de temas populares como FulanitoNo te vistas que no vas y Tu gatita. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Sufre, que mezcla bachata y vallenato, y Meu Cora, una colaboración con el español Kiko Rivera.

Cada presentación de AMNELIZ se distingue por un estilo fresco y cercano, conectando directamente con el público, un sello que caracteriza sus shows y que fortalece la relación con sus seguidores.

Desde temprana edad, la música ha sido parte fundamental de su vida. Compuso su primera canción a los 12 años y participó en actividades musicales dentro de la Comunidad Cristiana San Maximiliano Kolbe. Estudió Comunicación Social en la UASD y tuvo participación en programas de televisión dominicana como Esta noche con Yaqui Núñez del RiscoEl gordo de la semana y Fascinante. Más adelante, cursó estudios de producción de televisión en España y produjo su propio programa radial.

Su discografía incluye temas como Es por tiNo notasTe convieneEsta nocheTe lo dijeMeu Cora y Too Much Woman.

Amneliz ha recibido varios reconocimientos internacionales, entre ellos:

Cantante de impacto con proyección internacional – Premios Latino de Oro 2022

Cantautora del año – Premios Tacarigua de Oro Internacional, Venezuela 2020

Galardones en las ediciones USA de estos premios y en los Premios Yara The Best

Con gira promocional, AMNELIZ continúa mostrando la evolución de una carrera construida sobre la pasión, el esfuerzo y la constante exploración de nuevas fusiones musicales.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Espectáculos

Fabiola y Saybor Desnudan el Alma con “Tú Me Conoces”

Sep 28, 2025
Espectáculos

Caluu C. junto a Karetta el Gucci presentan “Por Teléfono No”

Sep 28, 2025
Espectáculos

Favio Hernández presenta su nuevo sencillo “Valió la Pena”

Sep 28, 2025
error: Contenido protegido