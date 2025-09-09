Bandatón llega nuevamente a plaza Merliot este 15 de septiembre

Plaza Merliot se convierte en el corazón de la celebración patria con una nueva edición de ¨Bandatón¨, un festival de bandas de paz que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre. La iniciativa busca honrar el espíritu salvadoreño desde una mirada fresca, juvenil y musical, reuniendo a agrupaciones de todo el país en una jornada cargada de talento, energía y tradición.

Bandatón cumple 15 años de desarrollarse en la plaza y como ya es tradición, promete un show espectacular en el que las nuevas generaciones celebrarán la independencia con orgullo y creatividad, rescatando el valor cultural de las bandas de paz como símbolo de identidad y pertenencia. La propuesta incluirá la competición entre dos tipos de bandas: Marching Band y Latin Band. En esta ocasión también participarán cachiporristas, quienes llegan para ponerle más color y alegría a esta fiesta cívica.

“Plaza Merliot es mucho más que un lugar de compras. Es un espacio donde la cultura vive, donde las familias celebran y los jóvenes se expresan. Bandatón es nuestro homenaje al talento local y al sentimiento salvadoreño que nos une cada septiembre. Invitamos a todos los salvadoreños a acompañarnos en este encuentro familiar, gratuito y abierto al público para celebrar esta fecha”, señaló Katya Duque, Líder de Marca de Plaza Merliot.

El festival contará con la participación de bandas seleccionadas por su propuesta artística y representación, quienes estarán exponiendo su talento en el parqueo externo del centro comercial desde las 2 de la tarde. Cada una de ellas podrá participar para obtener el primero y segundo lugar de esta nueva edición de Bandatón, de acuerdo a la calificación de un selecto jurado.

Con Bandatón, Plaza Merliot apuesta por conectar generaciones a través de la música, celebrando la independencia desde una perspectiva vibrante, emocional y auténticamente salvadoreña. El evento espera convocar a familias y amantes de la música, con una propuesta pensada para emocionar, entretener y dejar huella en el corazón del público.

Además de las presentaciones, los asistentes disfrutarán de activaciones interactivas, experiencias visuales, premios especiales y transmisiones de radio en vivo, durante todo el evento.

Compartir esta nota