Por Mauricio Rodríguez

Sociólogo y analista político

Como salvadoreño de bien, dedicado a mi familia, a mi trabajo y por ende a mi país puedo percibir en el ambiente vientos de cambio que auguran el renacimiento de un nuevo El Salvador, esto tiene mucho que ver con el ambiente de seguridad publica para nosotros que somos pueblo, para quienes además buscan invertir sus capitales seguridad jurídica y una serie de incentivos fiscales a sus inversiones, lo cual redunda en la generación de empleos directos e indirectos, propiciando con ello incremento de la población económicamente activa, y con activo circulante dispuesto al consumo de bienes y de servicios, estos elementos unidos a las medidas económicas impulsadas por el Presidente Bukele como son la creación de los agromercados,centrales de abasto, renegociación de la deuda a intereses mas bajos, el no pago de renta a pandilleros, el excelente clima oportunidades de países amigos todo esto manejado, dirigido y administrado por el Presidente Bukele quien desde su llegada al ejecutivo en 2019 busco cambiar el rostro de El Salvador, un país que era en su momento conocido como el mas violento de todo el mundo y que en pocos años se está logrando la erradicación de la distorsión social que nos aquejaba, ahora cerca de 86.000 pandilleros en CECOT, lo cual habla de la efectividad del Plan Control Territorial y del Régimen de Excepción que es la herramienta jurídica junto a la Policía Nacional Civil , la Fuerza Armada y el acompañamiento de la Fiscalía General de la Republica y el sistema judicial en su conjunto quienes son los artífices de ese logro tan determinante como es la eliminación del cáncer que más afectaba a nuestra nación.

Por ahora vemos en el horizonte inmediato un nuevo país promovido por los vientos de cambio.

Compartir esta nota