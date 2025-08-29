Bruce Willis es trasladado a residencia con atención especial por avance de su demencia

Día a Día News

Emma Heming Willis, esposa del actor Bruce Willis, confirmó que su esposo fue trasladado a una segunda residencia adaptada y con atención las 24 horas, tras el avance de su diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD). La decisión buscó garantizar la seguridad y el bienestar del actor, así como permitir que sus hijas crecieran en un entorno centrado en sus propias necesidades.

En entrevista con ABC News, Heming explicó que el entorno familiar ya no podía responder a todas las necesidades del actor, por lo que consideró necesario el traslado. “Ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora”, dijo, destacando que la decisión fue pensada también en beneficio de sus hijas Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

La residencia está ubicada cerca de su hogar principal y mantiene una relación cercana con la familia. Heming señaló que la familia convive con Bruce diariamente, asegurando que esté rodeado de afecto mientras recibe cuidados especializados. A pesar de la enfermedad, el actor mantiene movilidad y algunos destellos de interacción con quienes lo rodean, lo que Heming describe como momentos de conexión significativos.

El actor estadounidense fue diagnosticado inicialmente con afasia progresiva primaria, confirmándose después como demencia frontotemporal, un trastorno que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, responsables del lenguaje, la conducta y la personalidad. Según especialistas, la FTD provoca cambios en la comunicación y la relación con otros y no tiene cura conocida, aunque existen terapias que ayudan a manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

La familia había anunciado públicamente en 2023 que Willis padecía esta condición, los primeros signos incluyeron olvidos en los sets de filmación, aislamiento y disminución del interés en actividades que antes disfrutaba. A inicios de 2025, medios internacionales reportaron un deterioro notable, incluyendo la pérdida del habla y dificultad para realizar actividades como leer o caminar.

Heming agregó que, pese a los desafíos, Bruce mantiene interacción con su familia. “Nos toma de las manos, responde con abrazos y besos… eso es todo lo que necesito”, afirmó. La dinámica familiar se ha ajustado, pero la presencia del actor sigue siendo un pilar afectivo para sus hijas y para ella misma, aunque su capacidad de comunicación haya disminuido.

El traslado a la residencia también implicó un cambio emocional para la familia. Inicialmente, Heming intentó cuidar a Willis sola, lo que afectó su salud mental y la llevó a contratar cuidadores profesionales. Su hijastra Scout la motivó a buscar apoyo, asegurando una atención constante y segura para Bruce.

Emma Heming se ha convertido en defensora de los cuidadores y familiares de personas con demencia, y escribió el libro The Unexpected Journey como guía para quienes enfrentan estas situaciones. Además, busca crear conciencia sobre la FTD y promover diagnósticos tempranos que permitan a las familias acceder a terapias y ensayos clínicos.

Actualmente, Willis permanece estable en términos generales de salud, aunque la enfermedad sigue afectando su capacidad cognitiva. La familia continúa visitándolo regularmente y valora los momentos de interacción y cercanía, priorizando el bienestar emocional del actor dentro de las limitaciones de la enfermedad.

