La Receta transforma la despedida con su nuevo tema “Lo Que Construimos”

La agrupación mexicana La Receta, pionera en el movimiento de los corridos aesthetic, presenta su nuevo lanzamiento titulado “Lo Que Construimos”, un cover de la artista mexicana Natalia Lafourcade. Con una propuesta musical que mezcla la esencia del regional mexicano con matices frescos y contemporáneos que los han posicionado como una de las bandas más innovadoras de la escena actual.

Con “Lo Que Construimos”, La Receta entrega una canción cargada de sentimiento, en la que la letra retrata el valor de las relaciones y lo importante que es finalizar una relación desde el amor porque ya no es suficiente para los proyectos individuales.

El tema llega acompañado de un estilo sonoro característico de la agrupación, donde fusionan guitarras tradicionales con arreglos modernos, manteniendo viva la esencia del regional mexicano pero con un aire fresco que conecta con las nuevas generaciones.

“Queremos que esta canción sea un recordatorio de que todo lo que se construye con amor tiene un valor único e irrepetible y nadie puede reemplazarlo, por más que termine la relación”, expresó la banda sobre el lanzamiento.

Compartir esta nota