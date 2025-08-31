July Abril prepara su nuevo álbum “Busco Salir”

Luego del éxito de “Promesas Vacías”, la artista July Abril promete un EP que mezcla desamor, resiliencia y esperanza, con presentaciones en vivo y festivales para la próxima temporada. Esta producción contiene “Promesas Vacías”, la canción con la que conquistó al público recientemente. Mientras proyecta presentaciones se enfoca en lanzar con fuerza su próximo trabajo, que estará listo en el mes de noviembre.

Desde “Promesas Vacías”, el hit que le diera un fuerte impulso en el último año, July Abril se encuentra orientada en dos grandes metas: dar a conocer próximamente el nuevo material y llevar las canciones a los escenarios más importantes.

A propósito de “Promesas Vacías”, la cantante contó que “es el reflejo de un corazón roto, algo por lo que todos y todas hemos vivido en algún momento de nuestras vidas» y señaló que esta canción «habla de las historias de promesas que suelen hacerse en las parejas, generando un desamor fruto de aquello no cumplido”.

Por otro lado, vale resaltar que la resiliencia es parte de la vida, por eso el nuevo EP que se llamará “Busco Salir”, contiene algunas canciones que hablan del desamor y otras que cuentan historias donde las personas, luego de tocar fondo, pueden empezar a transitar un cambio fundamental en sus vidas.

“Este EP, en el que estoy enfocada ahora, tiene canciones donde se trata el tema del amor no correspondido o la desilusión después del amor, y otras que explican cómo las personas transitamos desde un lugar de confusión y oscuridad hasta alcanzar el resurgimiento y poder empezar nuevamente a vivir con alegría”, detalló la cantante.

Los próximos meses serán muy intensos para July Abril, la meta es presentar “Busco Salir” en noviembre, pero también ya planifica su participación en los festivales de la canción que podrían recibirla durante el verano, como así también la posibilidad de llevar sus canciones a distintos circuitos musicales a nivel nacional.

Compartir esta nota