Bryan Cranston pide oraciones para su compañero de serie Bob Odenkirk, luego de colapsar en el set de Better Call Saul

El protagonista de la serie Breaking Bad, Bryan Cranston pidió a sus seguidores oraciones para el Bob Odenkirk, su compañero de la serie que ahora protagoniza Better Call Saul, quien se encuentran en el hospital tras un colapso en el set.

“Hoy me desperté con una noticia que me ha dejado ansioso toda la mañana. Mi amigo, Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better Call Saul. Se encuentra en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero el público aún no conoce su estado”, escribió Cranston en su cuenta de Instagram.