El artista italiano Osvaldo Supino regresa con el sencillo “Perder el control”

El artista italiano, Osvaldo Supino está de vuelta en la escena musical después de dos años con el nuevo single “Perder el control”, el cual fue coescrito y coproducido por Osvaldo junto a Ili y Juancho Gutiérrez, y distribuido por Believe Digital, el sencillo es una perfecta fusión de sonidos dance y elementos orquestales. Una canción sorprendente, elegante, fresca y que te hipnotiza la primera vez que la escuchas.

“Por eso esta canción es una combinación de estos elementos. Me gusta bailar, soy apasionado, provocativo pero al mismo tiempo siempre busco emoción, delicadeza y elegancia”,

agregó.

“Perder el control” sigue el éxito de la versión en inglés “Lights Down Low” lanzada el pasado 25 de junio y la precursora de un nuevo proyecto musical para el artista “en un momento así quiero hacer un cambio y que mi público sienta más, que viva cada canción profundamente, exactamente como lo hago yo cuando las escribo. Antes del disco saldrán muchas otras canciones, una tras otra”.

El lanzamiento de “Perder el control” cayó justo en el mes del orgullo gay, y no es una casualidad: “Es innegable que estamos en una fase de regresión cultural y, con más razón, es necesario hacernos oír, sentirnos orgullosos y exigir el respeto y los derechos que nos merecemos.” dijo Osvaldo, imagen, entre otros, de la campaña Claim Your Space de Spotify, que apoya a los mejores artistas queer del mundo.

Acompañando el lanzamiento está el videoclip, en el que Osvaldo muestra una nueva e inédita cara de sí mismo y con la cual volverá nuevamente, aunque por el momento de forma virtual, a viajar por el mundo con su música.

Supino es conocido por “Luces” su primer álbum en Español, y cuarto álbum de canciones inéditas en su carrera con el que recibió la certificación por 8 millones de reproducciones y que le llevó a ser uno de los cuatro artistas italianos junto a Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Il Volo que han sido entrevistados por la CNN en Español.

Hasta la fecha Osvaldo Supino es el artista italiano independiente más reconocido y premiado en el extranjero, un referente absoluto para el pop dance internacional producido en Italia. Tiene el récord como el único Italiano nominado tres veces a los BT Digital Music Awards, Premio Unicef, Premio Mei, 2 Nickelip awards, 2 LAIFFA Awards, Renaissance Awards, representó a Italia en el Global Pride junto a Mel B, Rita Ora y Elton John, y ha sido el primer artista masculino italiano entrevistado por Univision en Estados Unidos.

“Soñé durante mucho tiempo con cantar en español. La verdad es que cuando tuve la oportunidad la cogí de inmediato. Es un idioma, una cultura que amo profundamente y son personas que desde el principio me han demostrado mucho respeto y apoyo. Me he sentido adoptado inmediatamente y esta cosa maravillosa pasa muy raramente, así que ¡GRACIAS!”

agregó.